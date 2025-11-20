Mille km senza ricarica per una BMW iX3. E all’arrivo c’era ancora un briciolo di autonomia, oltre 20 km, grazie anche alla sapiente guida dei collaudatori della Casa tedesca.

Mille km senza ricarica, dall’Ungheria a Monaco (fuori autostrada)

Si sentono spesso frasi come: “L’auto elettrica? La comprerò quando farà mille km con un pieno di batteria”. La BMW ha indirettamente risposto a questa sfida. Organizzando un viaggio senza soste dal suo stabilimento di Debrecen, in Ungheria (dove viene costruita la iX3), al quartier generale di Monaco. Lo scopo era ovviamente di valorizzare il salto in avanti fatto con il primo veicolo della Neue Klasse, una generazione di auto in grado di assicurare un 30% di percorrenza in più. La iX3 50 xDrive del test è accreditata ufficialmente di 800 km di range, ma mani sapienti possono spingerla ben oltre. Evitando le autostrade, in modo da tenere una velocità media più contenuta e utilizzare la frenata rigenerativa nelle inevitabili decelerazioni. In autostrada ai 130 i consumi sarebbero stati ovviamente ben diversi.

Un saggio dei progressi fatti con le celle di sesta generazione

L’impresa è stata naturalmente documentata da un video su Youtube. Ovviamente il viaggio si è svolto in condizoni da hypermiler. Dopo essere arrivato a Vienna con il 53% di carica della batteria, il team che si è alternato alla guida ha tagliato aria condizionata, riscaldamento e radio. Per ridurre al massimo il consumo di energia. Non proprio i scrifici che si auto-propinano i guidatori normali. Ma in questo caso c’era da abbattere la barriera psicologica dei mille km e la sfida valeva il sacrificio. Per l’esattezza quando l’auto è stata spenta nel capoluogo bavarese i km percorsi erano 1.007,7. Rispetto a un equivalente modello a benzina o diesel la BMW iX3 raggiunge già dopo un anno di utilizzo (o 17.550 km) la parità nelle emissioni. Nel pacco-batterie monta celle di sesta generazione (Gen6) con il 50% di cobalto, litio e nichel riciclati. Uno degli aspetti più rilevanti è l’architettura 800V, che consente picchi di ricarica fino a 404 kW.