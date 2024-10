Mille km in un giorno? Fatto, in Model 3

Mille km in un giorno in elettrico? Enrico li ha fatti senza troppi problemi con una Tesla Model 2 del 2020 e qui spiega quanto ha impiegato e ha speso. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Enrico Cappanera

“Venerdì 11 ottobre, per lavoro, devo recarmi in provincia di Como partendo da Monsano (Ancona). Sono circa 1.000 km andata e ritorno, i colleghi di lavoro mi consigliano di prendere un’auto termica aziendale, ma a me piace sperimentare i limiti dell’elettrico. Soprattutto in autostrada dove diciamo proprio non si trova a suo agio“.

Mille km in un giorno con una Tesla del 2020, pianificando ricariche di 15 minuti

“ Quindi prendo la mia Tesla Model 3 Standard Range Plus del 2020 con soli 50 kWh di batteria. Questa Tesla oggi si può comprare tranquillamente a 27.000 € , tanto per far capire che è alla portata di tante persone. Considerando i contenuti tecnici, l’auto ad oggi dopo quattro anni ha ancora un’autonomia media di 340 km. Google Maps mi dichiara un viaggio di 5 ore e 20 minuti all’andata e altrettanto al ritorno. Mi preparo quindi con l’elettrico ad almeno 6 ore di viaggio di andata e 6 per il ritorno, considerando le soste per le ricariche. Con mia sorpresa, vista la piccola batteria della mia Tesla, il navigatore mi dice che riuscirei a fare tutto il tragitto con una sola tappa di 30 minuti al Supercharger di Modena. Partendo con il 100% di carica. Ma decido per mia comodità, visto che ormai ho 56 anni, di fare due tappe da 15 minuti l’una, fermandomi alle Free to X negli autogrill autostradali. Il primo poco dopo Bologna e il secondo poco prima di Milano “.

“Nelle Free to X in autostrada picchi di 150 kW”

“ Il tempo di sosta di soli 15 minuti devo dire che è veramente basso: entri in Autogrill prendere un caffè, utilizzi i servizi igienici ed è già ora di ripartire. Le colonnine da 300 kW della Free to X in autostrada portano la Tesla Standard Range a picchi di 150 kW istantanei e ricaricando dal 10 all’80% si utilizza la velocità massima. In 15 minuti si riparte, non dico che siamo a livelli di un rifornimento di benzina o diese,l ma ci cominciamo ad avvicinare. Soprattutto se, come nel mio caso, si vuole fare una pausa presso le strutture ricettive delle aree di sosta. Con mia sorpresa arrivo con 40 minuti di anticipo all’appuntamento: chiaramente sono stato anche fortunato considerando che era venerdì a non aver incontrato troppo traffico. Parlando di prezzi, prima di partire ho fatto il contratto flat mensile di Enel X, 49 euro per 80 kWh, ovvero 0,61 euro al kWh, e l’ho completamente utilizzato sforando un po’ “ .

Mille km li ho fatti in meno di 11 ore, con questa spesa

“ I consumi? Sono partito al 100% sia all’andata che al ritorno, ricaricando a casa e dal cliente. E ho viaggiato sempre all’andatura autostradale di legge, circa 130 km/h, con qualche sorpasso a 150 km/h. Verificando sulla Tesla che il consumo medio è stato di 15 kWh ogni 100 km. Al ritorno ho ricaricato sempre due volte, la prima al Free to X di Modena (15 minuti), poi ho testato il Supercharger Tesla a Rimini, con prezzo anche più interessante, 0,49 €/kWh. La potenza di picco è arrivata 175 kW e ho ricaricato in 9 minuti a un prezzo eccezionale. In sintesi 1.000 km li ho fatti in meno di 11 ore, spendendo circa 65 € di ricariche. Considerando la carica al 100% a casa e la carica al 100% dal cliente che di fatto sono gratuite, vista la presenza del fotovoltaico di entrambi. Ho emesso zero CO2 e ho viaggiato con grande comfort con un’auto usata dal prezzo alla portata di molti, anche se non di tutti “ . Solito problema: un’auto diesel parcheggiata nello spazio di ricarica, qui in una Free to X.– Giudizio finale: “Con un po’ di pazienza e di coraggio, si possono fare anche lunghi viaggi autostradali. Non ho mai trovato problemi per la ricarica. Ho sempre trovato libere le colonnine, tranne che per un gentile signore con la Volvo diesel che ha deciso di parcheggiare negli appositi stalli riservati. Quando di parcheggio libero ce n’era tantissimo nell’autogrill (vedi foto). I limiti di questa nuova tecnologia in continua evoluzione stanno spesso nella nostra testa!!“.

Risposta . Il racconto di Enrico conferma quando andiamo dicendo da tempo. Le ricariche in Italia ci sono, anche ad alta potenza e in autostrada. Trovarle occupate è rarissimo, il problema semmai è quello dei prezzi, che peraltro sono più che competitivi nei Supercharger, soprattutto se si guida una Tesla. E con un minimo di programmazione (e un minimo di batteria), i viaggi lunghi non sono più un tabù. . Il racconto di Enrico conferma quando andiamo dicendo da tempo. Le ricariche in Italia ci sono, anche. Trovarle occupate è rarissimo, il problema semmai è, che peraltro sono più che competitivi nei Supercharger, soprattutto se si guida una Tesla. E con un minimo di programmazione (e un minimo di batteria),