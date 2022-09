Mille km di autonomia per le BMW dal 2025

Mille km di autonomia: la BMW vede l’obiettivo possibile già dal 2025 con la nuova generazione di batterie, la Gen6, decisamente migliori in tutto.

Mille km di autonomia e ricariche accorciate del 30%, fino a 270 kWh

Da tempo la Mercedes ha svelato il prototipo della sua EQXX, con tanto di prova su strada a provare che questo nuovo modello può fare anche più di mille km. Ma anche la rivale BMW è vicina al traguardo, con la Neue Klasse (Nuova Classe) che vedrà la luce a partire dal 2025. Introducendo le Gen6, batterie a cella cilindrica (scelta già adottata da Tesla) invece delle celle piatte e prismatiche finora utilizzate. Lo conferma Thomas Albrecht, capo del programma BMW Efficient Dynamics, in un’intervista alla testata inglese Autocar: “Le batterie Gen6 ci daranno il 30% o più di autonomia rispetto alla nostra attuale Gen5, ma non supereremo i 1.000 km, anche se potremmo. Non pensiamo che sia necessario un range così lungo“. Le nuove batterie non saranno migliori solo sul versante autonomia. I tempi di ricarica super-fast dovrebbero essere accorciati fino al 30%, con potenze fino a 270 kW, come la Porsche Taycan.

Nuove batterie Gen6 più longeve e meno costose

Altri vantaggi: il peso della batteria dovrebbe ridursi di un 10%-20%, rispetto ai 300 kg attuali di una BMW di fascia media. La dimensione delle nuove celle sarà di 46 mm di diametro e 95 o 120 mm di altezza, con meno cobalto e più nickel. La nuova forma delle celle consentirà anche di ridisegnare il packaging della batteria, più sottile e versatile, facendone parte integrante della struttura dell’auto. Altro punto di forza: la maggiore longevità: “Le normative in arrivo esigono garanzie ulteriori sula durata della batteria. Ad esempio, gli Stati Uniti richiederanno un minimo dell’80% della capacità dopo 10 anni. Stiamo facendo meglio di così“, h detto Albrecht. E ci saranno vantaggi anche nei costi, si parla addirittura di risparmi del 50%: notevole ,se si pensa che la batteria può rappresentare anche un terzo del costo dell’auto. Le Gen6 saranno messe in produzione su tutti i marchi del gruppo bavarese (BMW, Rolls-Royce e Mini).

