Mille km con una ricarica per la Kona: tutto ok, ma…

Per non sciupare neppure singolo Watt, anche il sistema di intrattenimento di Kona Electric è rimasto spento per tutto il tempo, radio compresa. L’energia disponibile era utilizzata esclusivamente per la propulsione. Solo la luce di marcia diurna è rimasta accesa, al fine di soddisfare i requisiti legali per la circolazione stradale. Come pneumatici sono stati utilizzati gli pneumatici standard Nexen Nfera SU1 a bassa resistenza al rotolamento, misura 215/55R17.

SECONDO NOI. Possiamo dirlo? Non ci convincono questi test estremi. Le auto elettriche vanno guidate e testate nelle vere condizioni in cui le usiamo tutti i giorni. Così rischiano di apparire come vetture che invece hanno bisogno di attenzioni troppo particolari. Il che non è più vero, tanto più per un modello come la Kona che sfiora i 500 km di autonomia omologata. E giù questa è una distanza più che rispettabile. E significativa dei mille km con una ricarica a passo di lumaca.