Mille km col sole sul pedalò trasformato in elettrico

Mille km in pedalò elettrico, alimentati (quasi) tutti dal sole. Simone Ippolito da Cavaglià, (Biella) li ha percorsi nelle acque dei laghi Viverone e Maggiore da quando ha elettrificato un pedalò ricevuto in dono.

Un motore fuoribordo e due pannelli solari gli permettono di ottenere una grande autonomia: “Nel mese di agosto ho navigato per 21 giorni, stando in acqua anche otto e nove ore, e ho caricato le batterie a casa solo una volta e non ne avevo neanche bisogno“, spiega Simone.

Mille km e tanta passione: la storia fai-da-te di Simone

La storia di Simone Ippolito conferma che nelle acque interne si naviga bene facendo a meno del petrolio e pure dei motori ibridi. Come succede in tanti altri Paesi europei, dove sono vietati i motori termici. Un fai-da-te sperimentato su un pedalò: usiamo questo termine, ma è un natante molto più grande di quelli che si usano solitamente al mare. In grado comunque di soddisfare la sua voglia di navigare senza emissioni grazie all’energia solare.

Mille km navigati in modo pulito e gratuito

Un sogno trasformato in realtà: “Spostarmi in modo gratuito e solo con l’ausilio dell’energia solare. Ci sono riuscito con il mio pedalò full electric, non è un ibrido“. Zero petrolio, questa la filosofia di Simone, operaio specializzato e meteorologo (qui), che sei anni fa ha ricevuto in dono il pedalò dal circolo velico della sua zona. Ci ha lavorato sopra per renderlo ecologico ed economico grazie alla trasformazione dell’energia solare. Una seconda vita.

Per il motore poche centinaia di euro, due pannelli per 500 W totali

Portato a casa il pedalò, un 5,30 per 1,65 metri che ospita fino a otto passeggeri, lo ha prima restaurato e poi progettato il sistema di propulsione. “Ho avuto l’aiuto di un fan di questo progetto, che commercia pannelli fotovoltaici. Ne ho usato due della Sun Energy come capottina, sono quelli per uso civile da 250 W. Due collegati in parallelo per un totale di 500 W“. Per il motore si è affidato a Torqeedo, con un piccolo fuoribordo da mezzo Kw, “equivalente circa a 1,5 CV”, e quattro batterie al piombo 24 V 80/100 Ah.

Autonomia del pedalò? “A 4/5 nodi navighi otto ore”

Il motore è piccolo, pure la batteria, ma il pedalò pesa solo 560 chili e l’autonomia è buona. “A 4/5 nodi riesco tranquillamente a stare tutto il giorno in acqua dal mattino al pomeriggio inoltrato. Un’autonomia di circa 8 ore e 35/40 km testati personalmente. Ho fatto anche dei piccoli investimenti, come una centralina che mi gestisce i pannelli e modula il lavoro a seconda della produzione/trasformazione dell’energia solare. Ho anche una linea dedicata ad alimentare un pilota automatico e ho inserito un ecoscandaglio“.

Ha progettato anche un sistema di raffreddamento

il nostro uomo cerca sempre di migliorare la sua creatura. In questi giorni sta testando un sistema di raffreddamento: “In questo modo riesco a recuperare tra il 4/5 % di energia. Entra in funzione in automatico e quando supera la temperatura di 50 gradi la riporta a 32“. Una sperimentazione continua in chi crede nell’elettrico: “In Svizzera, nei laghi, ci sono tantissime barche elettriche. Qui, anche quando mi sposto nel Lago Maggiore, non ne ho mai incrociate“.

LEGGI ANCHE: Pedalò a pedalata assistita, una panoramica