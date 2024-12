Mille euro di ricariche gratis, l’incentivo tedesco per il 2025

Mille euro di ricariche gratis: è questo l’incentivo a cui pensa il governo tedesco per il 2025, con l’obbiettivo di rilanciare le vendite di auto elettriche. Il Cancelliere Olaf Scholz aveva invocato un bonus europeo, una strada che però appare difficilmente percorribile secondo i media tedeschi. .

Mille euro di ricariche gratis per far ripartire le vendite di EV

Su una cosa in Germania non ci sono dubbi: serve ancora una spinta sotto forma di incentivi per far ripartire un mercato che nel 2024 ha sofferto non poco. Le vendite di EV, con la cancellazione degli incentivi già a fine 2023, sono scese quest’anno di oltre il 20% e la quota di mercato si è fermata al 14%. Ha sofferto Tesla, ma hanno sofferto soprattutto le marche tedesche. A partire da Volkswagen, in grande difficoltà anche per le multe che la UE ha previsto per il 2025 a chi non riesce a immatricolare una quota di elettriche vicine al 25%. E allora ecco il vice-Cancelliere, nonché ministro dell’Economia, Robert Habeck, presentare un pacchetto per “modernizzare l’industria automotive tedesca“. Con un bonus-ricarica pari a mille euro e altre agevolazioni allo studio. Nel Paper pubblicato da Habeck si parla anche di sgravi fiscali per le persone con redditi medio-bassi che acquistano un’auto elettrica, con ovvie limitazioni di prezzo.

Il bonus valido anche per chi acquista una elettrica usata

Il bonus-ricarica toccherebbe anche a chi acquista un’auto usata. Nel presupposto (corretto) che il mercato del nuovo può partire solo se sorretto da un mercato tonico anche nelle EV di seconda mano. Non solo: per rendere più trasparente il mercato dell’usato, il governo vuole “sovvenzionare i controlli professionali delle batterie con 100 euro“. Fornendo un elemento fondamentale per stabilire il valore residuo del veicolo. È chiaro che un bonus-ricarica sarebbe un aiuto anche per le aziende che gestiscono i network di colonnine. Spingendo anche gli automobilisti che normalmente si riforniscono a casa ad utilizzare le stazioni pubbliche per fruire del credito. Habeck, però, intende vederci chiaro sulla formulazioni dei prezzi alle colonnine, che al momento avviene con scarsa trasparenza. Bisognerà vedere ora se il governo avrà la forza di far passare il pacchetto di misure in Parlamento. Ma quando si tratta di sostenere il made in Germany, le forze politiche sanno trovare una certa coesione.