Mille euro di bonus anche per le usate (in Francia)

Mille euro di bonus in Francia anche per chi acquista un’elettrica usata. Lo ha annunciato con un tweet il ministro dei Trasporti Jean-Baptiste Djebbari.

Mille euro di bonus per le elettriche di seconda mano

L’obbiettivo del governo di Parigi è rendere l’auto elettrica veramente accessibile a tutti. E’ chiaro che le auto di seconda mano hanno prezzi più contenuti e un bonus di mille euro le rende ancora più appetibili. Non solo: si sa che un vero mercato dell’auto vive nell’integrazione tra nuovo e usato. Il nuovo in Francia è una realtà (oltre 70 mila auto vendute nei primi 9 mesi 2020), l’usato sta decollando ora. E questa misura lo aiuterà.

L’incentivo per le auto elettriche di seconda mano è stato posto all’attenzione del Governo francese già da settembre, come parte delle misure per rilanciare l’economia. Alla fine sono stati stanziati 100 miliardi e 2 sono stati destinati all’auto pulita, come annunciato da Djebbar a Le Parisien.

In 9 mesi vendute più di 70 mila elettriche

Come si diceva, il mercato dell’auto elettrica in Francia sta correndo, dopo che il bonus stalle è stato aumentato fino a un massimo di 7 mila euro. Le auto a batteria rappresentano ormai il 6,1% del totale delle vetture vendute, con un aumento del 138% rispetto al 2019. Nel solo mese di settembre sono state vendute 10.011 vetture a privati, secondo le statistiche ufficiali di AVERE-France.

In test c’è, ovviamente, la Renault Zoe, con 2.878 consegne, seguita dalla Peugeot e-208 con 1.230. Ma è molto buona anche la performance della Tesla Model 3 che, in un mercato molto legati ai prodotti nazionali, riesce a immatricolare più di mille vetture al mese (1.083 in settembre). Seguono la Volkswagen ID.3 e l’accoppiata coreana Kia e-Niro e Hyundai Kona, mentre prosegue la retromarcia della Nissan Leaf, ora solo decima.

