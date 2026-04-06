Milano, ora i No Vax se la prendono con le colonnine

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Abbiamo appena scoperto che i ladri, oltre i cavi di rame delle colonnine ultrafast, rubano anche le Wallbox. Oggi, grazie alla segnalazione e alle foto di un lettore di Milano, possiamo dimostrare che contro le colonnine si sta scatenando anche una campagna di vandalismi pianificati. Succede in via Giuseppe Giacosa, zona Nolo, ai danni di una HPC installata da Enel X circa un anno fa e non ancora allacciata alla rete. Ora è stata vandalizzata con tanto di “firma”: Guerrieri V_V.

Vandalismo con firma: Guerrieri V_V

Il gruppo Guerrieri V_V si definisce “Forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani” e non è nato oggi. Le prime imprese risalgono al periodo post Covid come emanazione del movimento No Vax. Nel tempo, però, il gruppo si è appropriato di altri “valori”: scie chimiche, antieuropeismo, suprematismo, negazionismo climatico, cospirazionismo.

Dalle scie chimiche alle cultura woke: i vendicatori che si ispirano alle teorie di QAnon

Scrive Wired in un’inchiesta pubblicata nel luglio scorso: «Odiano i vaccini, il 5G, la cultura woke, la Nato, il World Economic Forum, i pagamenti digitali e da qualche tempo la CO 2 (intesa come politiche green), le ztl, l’Agenda 2030, fino ad arrivare a contestare l’educazione istituzionale, i sindacati (in particolare la Cgil di Maurizio Landini) e chiaramente la sanità pubblica».

Si esprimono attraverso ben organizzati canali social (Telegram e Youtube) e ultimamente hanno assunto una chiara posizione politica a sostegno dell’ultradestra internazionale sulla falsariga del movimento QAnon. In Italia i riferimenti politici sono agli esponenti più radicali della Lega e il generale Vannacci. Nella colonnina di via Giacosa i Guerrieri V_V hanno vandalizzato un connettore Combo CCS2 strappandolo dalla sede.

Va detto però che la colonnina, installata l’estate scorsa, è rimasta inattiva per molti mesi prima di essere danneggiata.