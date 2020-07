Milano e i monopattini: “Dobbiamo fare di più sulla sicurezza”

Monopattini nel mirino a Milano. «Dobbiamo lavorare molto sul rispetto delle regole del Codice della Strada, perche’ il monopattino e’ un mezzo importante per la nostra mobilita’. Dobbiamo lavorare sulla sicurezza, che e’ un tema». L’ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune Marco Granelli.

“Ma a Milano sono più gli incidenti in automobile”

Nelle ultime settimane, infatti, Milano ha registrato un crescente numero di incidenti in monopattino (leggi). «Non mi pare che siano un numero esorbitante _ ha però precisato _. Sono molti meno di quelli che avvengono in auto e nella maggior parte si trattava di mezzi privati e non in sharing». Non per questo, tuttavia, si può stare tranquilli: «Dobbiamo lavorare di piu’, per esempio con la realizzazione di percorsi ciclabili e adatti ai monopattini per auitare a rendere sicuro l’uso di questi mezzi».

Piste ciclabili, ora arriva anche Torino con nuovi tracciati per 90 km

Ieri anche il sindaco di Torino Chiara Appendino ha annu nciato che saranno istituite piste ciclabili in città per circa 90 km.

A Milano, ha reso noto Granelli, le flotte di sharing contano 2.950 auto (4% elettriche, ma dal 1° gennaio 2024 dovranno tutte essere EV), 13.430 biciclette (9% elettriche), 3.050 scooter e 3.750 monopattini, tutti elettrici. Per Granelli gli operatori «devono dedicare una parte delle risorse ad attività di comunicazione sulla sicurezza stradale e l’amministrazione controllerà il rispetto di questa clausola».

I numeri dello sharing a Milano: i monopattini hanno fatto +350 %

Il bike sharing a Milano conta 473 mila utenti. 180 mila utenti conta l’e-scooter sharing, mentre gli utenti che utilizzano monopattini in sharing sono cresicuti del 350% dopo il lock down. Ogni giorno a Milano sono 16.519 i noleggi per autovetture con 7,18 chilometri medi per prenotazione e 31 minuti di tempo medio. Sono 16.163 i prelievi di biciclette, 4.922 quelli degli scooter e 7.600 quelli di monopattini, con 1,39 chilometri medi di percorrenza e 10 minuti di tempo medio.