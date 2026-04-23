Milano Design Week 2026: Spiaggina, Dongfeng e Lepas (Chery)













C’è la 500 Spiaggina elettrica in versione Lapo Elkan, c’è Dongfeng con due mostri elettrici come il fuoristrada Mhero 1 e la berlina di superlusso Voyan Passion L e c’è il nuovo brand Lepas del gruppo Chery con lo stiloso SUV Lepas L6: tutto a disposizione dei fan dell’auto alla spina nel week end di chiusura della Milano Design Week 2026.

La 500 Spiaggina elettrica griffata Garage Italia Customs nei salotti di Milano

Garage Italia Customs, hub creativo fondato nel 2015 da Lapo Elkann, presenta in tre diverse location del Fuorisalone di Milano la nuova 500 Spiaggina MY26, reinterpretazione del veicolo simbolo della Dolce Vita anni 50 e 60. Il cuore dell’aggiornamento è l’abitacolo, ridisegnato per offrire maggiore funzionalità.

L’identità della Spiaggina resta legata alla qualità dei materiali, con nuovi sedili in Polycore realizzati da Bonacina, tessuti outdoor sviluppati da Mariaflora e tappetini nautici firmati Italdek. MY26 è disponibile in configurazioni dedicate, sia per uso su strada sia per contesti privati, con una produzione 2026 a disponibilità limitata.

Nell’installazione di Corso Como 10 Spiaggina MY26 è esposta in versione Urbano Mediterraneo, realizzata per Palazzo Avino, hotel di lusso sulla Costiera Amalfitana. Il colore è il calassico rosa, la conversione full elecric è opera di Newtron. Sempre in collaborazione con Corso Como 10 Garage Italia Custom presenta una Spiaggina “itinerante” per tutta la città, riprendendone l’identità.

Nello spazio della mostra The City, al Superstudio Maxi, infine, si può ammirare una 500 Spiaggina con livrea caratterizzata da una striscia rossa centrale affiancata da due bande blu su base Wimbledon White e sedute in midollino naturale realizzate da Bonacina.

Dongfeng: regina in strada, con Voyah Passion, e off road col mostro MHero 1

Dongfeng è protagonista della Milano Design Week 2026 con una installazione al Teatro Alcione ideata e sviluppata da CABINAA, studio indipendente di creative technology ed experience design. L’installazione prende forma come racconto partendo dalla presenza di due vetture. Parliamo del fuoristara extended range MHero 1 e dell’ammiraglia elettrica Voyah Passion L. Attraverso queste due presenze, Dongfeng «mette in scena una tensione tra due modi distinti d’immaginare il movimento e l’abitare contemporanei».

MHero 1 è un “mostro” fuoristrada da quasi 3 tonnellate. Una sorta di Hummer in salsa cinese. Prestazioni mozzafiato su ogni terreno, grazie a quasi 1.000 cavalli in versione full electric (con 4 motori e batteria da 140 kWh). In versione EREV, con un termico turbo da 1.500 cc, è offerto con due o tre motori elettrici.

Voyah Passion L è una berlina sportiva di super lusso. Il powertrain dual motor da 510 CV e 730 Nm, con trazione integrale, le consente un’accelerazione da ferma a 100 km/h in 3,8 secondi, mentre la batteria dovrebbe garantire almeno 600 km di autonomia. Arriverà in anche in Italia entro il 2026.

Chery porta a Milano l’eleganza sostenibile di Lepas L6

A Milano fa il suo debutto europeo anche Lepas, il nuovissimo marchio di veicoli a nuova energia del Gruppo Chery dedicato all’ eleganza sostenibile.

LEPAS Elegant Technology si ispira al design “Leopard Aesthetics”, interpretato da un team globale di designer d’élite e integrato nella piattaforma energetica LEX.

A Milano Chery Group svela in anteprima il SUV compatto Lepas L6, dopo che lo scorso anno al Salone dell’Automobile di Torino aveva presentato l’ammiraglia Lepas L8. Lepas L6 è spinto dal powertrain plug-in Super Hybrid, capace di erogare una potenza complessiva di 279 CV. Il sistema combina un motore benzina 1.5 TGDI da 143 CV con un’unità elettrica da 204 CV, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Con la batteria da 18,4 kWh, promette un’autonomia combinata di 1.200 km. Sarà in vendita in Italia entro la fine dell’anno, distribuito da OMODA & JAECOO Automotive Italy.