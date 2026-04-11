Milano Design Week 2026 all’insegna dell’auto elettrica: cosa c’è da vedere













Milano Design Week 2026, ovvero: un mini salone dell’auto elettrica. Si conferma così lo stretto legame tra mobilità sostenibile e il racconto del design contemporaneo. Tra installazioni immersive, concept car e anteprime mondiali, numerosi brand, in particolare quelli del Gruppo Geely (Geely Auto, lZeekr, Lotus) hanno scelto il Fuorisalone di Milano per mostrare la propria visione della mobilità a zero emissioni.

Non si tratta solo di esposizioni statiche: le vetture diventano elementi narrativi dentro progetti artistici e tecnologici, offrendo uno spaccato di come cambierà l’esperienza dell’auto nei prossimi anni. Un’occasione ghiotta per gli appassionati di mobilità elettrica, nella settimana che va dal 20 al 26 aprile. Qui sotto un riepilogo dei principali appuntamenti

L’anteprima mondiale di Hyundai IONIQ 3

La regina del Fuorisalone elettrico è senza ombra di dubbio la Hyundai IONIQ 3, presentata in anteprima mondiale alla Torneria Tortona. Il modello, 100% elettrico, è il fulcro dell’installazione “Unfold Stories”, che racconta il processo creativo del brand coreano.

Hyundai costruisce un percorso immersivo che collega progettazione, materiali e prodotto finale, sottolineando come il design sia sempre più integrato con l’ingegneria elettrica.

IONIQ 3 arriva come sorella minore della IONIQ 5 e sarà la prima auto elettrica compatta di Hyundai di questa serie. Una sportiva elettrica che «reinventa la silhouette dei veicoli elettrici compatti» secondo il produttore.

Lunga 4.287 mm, larga 1.940 mm e alta 1.428 mm, la IONIQ 3 ha dimensioni simili a quelle della Volkswagen ID.3 e della Kia EV3. Sarà probabilmente disponibile con due opzioni di pacco batterie simili a quelle della Kia EV3 e EV4, da 58,3 kWh e 81,4 kWh, che garantiranno un’autonomia WLTP fino a 630 km (391 miglia). La produzione per l’Europa inizierà a metà anno presso lo stabilimento turco.

Škoda Epiq e le auto elettriche accessibili

Al Palazzo del Senato debutta il concept Škoda Epiq che anticipa una futura elettrica compatta accessibile. L’installazione “Ooooh, that’s EpiQ!” al Porta Venezia District, punta a raccontare un approccio più pragmatico alla mobilità elettrica, fatto di semplicità, funzionalità e sostenibilità. Per il pubblico europeo è un tema centrale: l’elettrificazione non passa solo da modelli premium, ma soprattutto da vetture compatte e più accessibili, segmento in cui Škoda vuole ritagliarsi uno spazio concreto.

Il design Lotus guarda al futuro con in concept Theory 1

Lotus sbarca a Milano con IN PROGRESS, installazione che esplora il DNA progettuale del marchio britannico attraverso due tappe simbolo: Lotus Type 72, leggendario bolide della F1, e Theory 1, concept futuristico che anticipa il design delle future Lotus. Secondo Ben Payne, VP of Design Lotus Group «IN PROGRESS è un invito a osservare come Lotus pensa, immagina e crea. Il progresso, per noi, è profondamente umano».

Lotus Theory 1, svelata nel 2024, rappresenta una sorta di “manifesto” del futuro stilistico, tecnico e progettuale del marchio. Il prototipo si caratterizzata per la leggerezza strutturale, con un peso inferiore ai 1.600 kg, e l’elevato livello di potenza di 1.000 CV del suo powertrain elettrico.

L’abitacolo a tre posti con guida centrale integra soluzioni come steer-by-wire, grafica 3D, head-up display ed un sofisticato impianto audio personalizzato. E’ realizzata con materiali sostenibili come carbonio riciclato e compositi di cellulosa, mentre il comparto elettronico include sensori avanzati che garantiscono la guida autonoma di Livello 4.

Il motore elettrico, integrato nella piattaforma dell’auto, sviluppa 1.000 CV di potenza. Ad alimentare l’unità elettrica è una batteria da 70 kWh, che permette circa 400 km d’autonomia massima dichiarata, anche grazie a un’aerodinamica attiva e soluzioni tecniche evolute. Le prestazioni sono da supercar estrema con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi.

Theory 1 è già visibile in anteprima fino al 16 aprile 2026 nello store Larusmiani in Via Verri 10, Milano. Larusmiani, maison italiana del lusso, ha elaborato per Theory 1 una livrea esclusiva nella colorazione bespoke “Au”.

Geely, Zeekr e i brand cinesi alla prova europea

La Milano Design Week 2026 segna anche una forte presenza di gruppi cinesi al primo approccio con il mercato europeo. Geely auto, in collaborazione con l’importatore Jameel Motors, porta a Milano modelli come Geely EX5 e Geely Starray EM-i già in vendita in Italia. Il nuovo Geely E2 farà invece la sua prima apparizione in Italia.

Le auto sono esposte nell’ambito dell’installazione “Anima Mundi. A Visionary Impulse” firmata dallo studio multidisciplinare Dotdotdot. L’evento si svolge presso la Fondazione Istituto dei Ciechi, Via Vivaio 7, Milano

Zeekr espone la 7GT nell’installazione “The Art of Connection” a Tortona Rocks, Opificio 31. Un’installazione che secondo l’azienda «indaga il processo creativo alla base della Zeekr 7GT nel rapporto tra design, tecnologia e materiali». Unire design emozionale e piattaforme elettriche avanzate è l’obiettivo dei due brand del gruppo Geely per la vetrina strategica di Milano Design Week 2026.

GAC gioca d’anticipo e svela le versione europea di AION UT

GAC gioca d’anticipo e svela in anteprima la versione europea dell’AION UT già lunedì 13 aprile, quando la Milano Design Week 2026 sta ancora scaldando i motori. Ma il capoluogo lombardo non solo è sinonimo di design, creatività e artigianalità di livello, ma è anche il luogo dove questa auto è stata progettata.

La compatta hatchback elettrica è il secondo modello AION a entrare nel mercato europeo, dopo il lancio della AION V lo scorso anno. Con una lunghezza di soli 4.300 mm e un passo di 2.750 mm ottimizzato per l’agilità urbana, la AION UT vuole dimostrare che compattezza esterna non significa compromessi all’interno.

La versione europea nasce nel Centro Europeo di Progettazione Avanzata di GAC a Milano e viene assemblata nello stabilimento di Magna International a Graz, in Austria. La produzione in serie è iniziata ufficialmente il 18 marzo 2026. Il centro ricambi e logistico è a Rotterdam e la sede commerciale ad Amsterdam. L‘autonomia fino a 430 km (WLTP) e una ricarica rapida dal 30 all’80% in soli 24 minuti consentono un utilizzo ampio, sia in città sia nei trasferimenti a medio-lungo raggio in tutta Europa.

Lexus, Cupra e il design come esperienza

Non mancano i brand che utilizzano l’elettrico come base per esplorazioni più concettuali. Lexus partecipa alla Milano Design Week 2026 presso il Superstudio Più (Via Tortona 27) con l’installazione immersiva “SPACE”, ispirata al nuovo Lexus LS Concept.

L’evento esplora il futuro della mobilità di lusso e gli stili di vita, presentando anche quattro progetti dell’iniziativa “Discover Together 2026” che coinvolge designer interni e creativi emergenti chiamati a esplorare il tema “Discover your space”.

Cupra, con “Beyond the Known” (CUPRA Garage Milano, Corso Como 1 e Piazza XXV Aprile) punta sulla nuova Electric Urban Car Cupra Raval (guarda il VIDEO qui sotto). L’auto elettrica, spiega l’azienda, «non è solo prodotto, ma piattaforma culturale, capace di dialogare con architettura, arte e tecnologia».

Microlino e la nuova mobilità urbana

Spazio anche alla mobilità urbana con Microlino, icona della micro-mobilità elettrica. Esposta insieme ad altri progetti sperimentali proposti dallo studio di architettura Etereo Design in quattro diverse installazioni (The Pool NYC – Via Santa Maria Fulcorina 20; Nilufar Depot – Viale Lancetti 34; Casa Conte – Via Montenapoleone 18; Alimonti Milano – Corso Venezia 53) rappresenta «una visione concreta di città più leggere, dove l’auto diventa compatta, condivisa e sostenibile».

Grazie alla partnership con Etereo, i visitatori possono muoversi tra le quattro tappe a bordo della minicar Microlino, per un’esperienza diretta di viaggio elettrico nel cuore di Milano.