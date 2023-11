Milano-Bologna in auto elettrica, viaggio del terrore. O no?

Milano-Bologna sulla A1 in auto elettrica: un viaggio del terrore per Luca che ci racconta la sua esperienza di andata e ritorno in giornata a bordo della Peugeot e-2008 di sua moglie. Pura routine, invece, per il co fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti che quel percorso lo affronta due-tre volte al mese con la sua MG4 Standard. Identica la capacità della batteria (50 kWh) differente l’efficienza, quindi i consumi. Ma Luca ha commesso una serie di errori. Inviate quesiti, osservazioni e racconti a info@vaielettrico.it.

Primo viaggio in autostrada con la Peugeot e2008. Sulla Milano-Bologna è successo questo…

“Cara Colonnina.

Cari amici di vaielettrico, come vostro affezionato lettore volevo condividere con Voi la mia prima esperienza di utilizzo dell’auto elettrica fuori dall’impiego routinario.

Premetto che in famiglia abbiamo due auto, una Volvo V60 turbodiesel e una Peugeot 2008 elettrica (ormai da oltre due anni). Le due macchine sono in antitesi, la prima può essere considerata “l’ultima della sua specie”, in quanto Volvo ha cessato la produzione delle motorizzazioni diesel e a breve anche quelle a benzina, mentre la seconda può considerarsi “la prima della sua specie”, poiché è il primo SUV full elettrico prodotto dal gruppo Stellantis.

Questa antitesi Darwiniana per il nostro uso quotidiano è perfetta. Mia moglie, usa l’auto elettrica e fa il maggior numero di chilometri annuali (circa 24mila) ma in un’area limitata che generalmente non supera la provincia di Milano e con la possibilità di ricaricare a casa in un ecosistema perfetto di fotovoltaico e sistema di accumulo che consente di muovere la macchina ad energia solare, mentre io faccio meno di 20 Km al giorno con quella diesel eccetto durante le vacanze dove spesso facciamo 1300km in una notte.

Il primo di novembre, dovendo arrivare fino a Bologna per sbrigare alcune veloci commissioni, decidiamo di provare ad utilizzare l’auto elettrica anche perché al ritorno volevamo fare una sosta al Fidenza Village che dalle recensioni lette è fornito di un nutrito numero di colonnine AC gratuite per i clienti.

Premetto che per il viaggio non avevamo nessun problema di tempo e di conseguenza nessun problema a fare delle soste per le eventuali ricariche. L’indovinometro della macchina carica al 100% dà oggi un’autonomia di circa 280Km (da nuova 2 anni fa 310Km). Il viaggio fino alla nostra meta in provincia di Bologna 230Km.

Niente fast in A1 e a Secchia Ovest non ci arrivo

Una mia prima stima da inesperto, pianifica una sosta alla stazione di servizio di Secchia Ovest che dista circa 170Km. Nel fare questa prima analisi mi accorgo di quanto poche siano le colonnine DC all’interno della A1 nel tratto Milano-Bologna, ovvero nelle stazioni di servizio dentro la A1.

Di fatto ne conto solo tre di cui le prime due vicino a Milano. Pianificando il viaggio usando alcune App (p.e. ABRP) mi accorgo che suggeriscono tutte una fermata di ricarica molto prima di Secchia Ovest e necessariamente fuori dalla A1.

Iniziato il viaggio, parto in modalità “eco”, ma dopo una ventina di minuti preferisco toglierla per evitare di morire congelato insieme ai miei familiari. Non passano molti chilometri che mi accorgo quanto ottimistica era stata la mia stima e decidiamo una sosta in una colonnina DC da 50 kW installata nell’area commerciale vicino al Fidenza Village.

A caccia di colonnine al Fidenza Village

Dobbiamo necessariamente uscire dalla A1 e cercare l’agognata colonnina. Anche questo è un piccolo problema, le stazioni di rifornimento sono ben visibili mentre le colonnine di ricarica sono mimetizzate nei parcheggi. Seguiamo un cartello di indicazione e ci troviamo in un immenso parcheggio pieno di corsie.

Inizialmente mi sembra di scorgere la colonnina, ma avvicinandomi con la macchina mi rendo conto che si tratta di un cassonetto per il ritiro degli indumenti usati. Più avanti ne scorgo un altro di cassonetto, ma mia figlia dotata di più diottrie di me urla “eccola”.

Aveva ragione Lei, era una vecchia quasi fatiscente colonnina, che, al primo sguardo, metteva tristezza, ma era perfettamente funzionante.

Nei 43 minuti necessari alla ricarica, (fatta completa perché avevamo tempo da perdere) abbiamo fatto colazione nel McDonald’s, erano le nove del mattino e il parcheggio era deserto perché il centro commerciale non era ancora aperto. Dati prima ricarica: 27,12 Kwh in 43’ per un totale di 24,04 euro.

Ripartiamo alla volta di Bologna per raggiungere la meta senza altre soste. Devo dire che il mio stile di guida si è subito adattato alla scarsa autonomia del mezzo, la velocità impostata era intorno ai 105 km/h (contro i miei soliti 150 km/h con il diesel) e, visto la scarsa aerodinamicità del mezzo, mi sono messo a sfruttare la scia di tutti i pullman e camion diesel che incontravo.

Incubo indovinometro: succhio la scia dei camion

A un certo momento, mentre guardavo l’indovinometro scendere mestamente, ho anche pensato che con un piccolo arpione avrei potuto agganciare il paraurti del pullman davanti e farmi trascinare, in modo da fermare quel maledetto indovinometro. Potevo diventare un moderno capitano Achab con la sua preda Moby Dick.

Malgrado questa condotta parsimoniosa un nuovo rifornimento di elettroni era indispensabile, ma anche qui nessun problema, nel mentre abbiamo pranzato in un piacevole Sushi restorant. Dati seconda ricarica: 30,17 kWh in 1h e 1’ per un totale di 28,75 euro.

Ripartiamo alla volta del Fidenza Village per godere finalmente del privilegio di ricaricare alle colonnine gratuite. La nostra gioia si spegne appena arriviamo a destinazione e leggiamo questo cartello: “Stazione di ricarica momentaneamente non disponibile, STIAMO LAVORANDO PER MIGLIORARE LA VOSTRA ESPERIENZA”.

La promessa mancata della colonnina gratis

Si, avete bisogno di tempo per migliorare la mia esperienza … Ma santa miseria, ma con almeno una decina di colonnine gratuite, dovevate smontarle tutte contemporaneamente per migliorare la mia esperienza?

Mesto ritorno alla colonnina da 50kW usata la mattina ma ahimè a quest’ora il Parcheggio è pieno e la colonnina occupata da altri poveri avventori che come me, con l’auto elettrica, stanno aspettando di migliorare la propria esperienza con i tempi dei dirigenti del Fidenza Village.

A quel punto ci guardiamo un po’ in giro andando a zonzo con l’auto e per fortuna incappiamo in un intelligente commerciante. Proprio nell’isolato adiacente al Fidenza Village c’è un caseificio con vendita diretta che dispone di due colonnine AC gratuite, il PARMA 2064.

Questa pubblicità occulta concedetemela, potrebbe essere di stimolo ad altri caseifici: sono un discreto numero e potrebbero risolvere il problema della mobilità elettrica che non riesce al nostro governo. Comunque, subito mi fermo, collego la spina e la ricarica pare veloce forse addirittura a 11kW.

Entro nel negozio e lo trovo conveniente tanto che acquisto alcune confezioni regalo per Natale. Carico la merce in macchina e vado a visitare il Fidenza Village lasciando la macchina in ricarica.

Dopo poco più di mezzora ritorniamo indietro. Non sono sicuro ma direi che la macchina abbia caricato circa 5kWh. Se facciamo una piccola riflessione, il casaro avrà speso circa 1 euro di corrente ma io ho fatto acquisti nel suo spaccio per circa 90 euro. Penso che sia stato vantaggioso per entrambi. Inoltre, se ne avrò occasione, passero in quel negozio in futuro anche se dovessi farlo con la turbodiesel.

Tempo di bilanci: ho speso più che con il mio diesel

Nella via del ritorno facciamo un piccolo rabbocco alla ricarica di San Zenone (una delle poche stazioni di servizio della A1 con ricarica elettrica): 8,08 kWh in 7’ per un totale di 8,04 euro. La macchina ha poi ricaricato a casa 25kWh per riportarla al 100% come alla partenza del nostro viaggio. Considerando un costo casalingo di 0,3 euro al kWh, quest’ultima ricarica è valutata circa 7,5 euro.

Siamo alla conclusione del viaggio Milano-Bologna e ritorno ed è tempo di tirare le somme. Abbiamo percorso 469 Km e consumato complessivamente 95kWh per una media di 4,94 Km/kWh. Un valore non esaltante visto che ho guidato alla velocità di Fantozzi sulla Bianchina. Complessivamente abbiamo speso 68,5 euro non contando il costo dei circa 5kWh gratuitamente forniti dal caseificio.

Il confronto con la spesa che avrei affrontato usando la mia turbodiesel è impietoso. Per fare 469 km, considerato un consumo di 17Km/l a 1,9 euro litro mi sarebbero bastati 52 euro. Dal confronto la spesa in elettrico è stata di oltre 16 euro in più, un vero salasso.

D’altra parte alla colonnina pubblica abbiamo speso circa 0,9 euro/kWh. Facendo un paragone termico, a 5Km/Kwh servono 4 kWh per fare 20 km. Per fare 20 km un auto termica consuma 1 litro di carburante. Quindi la nostra auto elettrica è paragonabile ad una termica che paga 4×0.9=3,6 euro al litro la benzina.

Con un prezzo del genere alla pompa oggi in Italia scoppierebbe una rivoluzione con i camionisti a bloccare le autostrade e l’inflazione al galoppo.

In Italia pesiamo però solo un misero 3 o 4% e non possiamo sdraiarci in tangenziale a bloccare il traffico, ci investirebbero i TIR senza nemmeno accorgersi di noi. L’unica cosa che purtroppo ho deciso al momento è che per i viaggi fuori porta prenderò il diesel. Peccato però, basterebbe che l’energia per autotrazione venisse agevolata e basterebbe che ogni stazione di servizio avesse una colonnina DC, almeno in autostrada.„ Luca Sillari

Caro Luca dissento: Free to X è in tutte le stazioni

Risponde Massimo Degli Esposti- Tutti i viaggi, in auto elettrica o col diesel, possono diventare viaggi del terrore se affrontati così, alla garibaldina. Detto con tutta la simpatia del caso (questo, e il suo precedente articolo dell’agosto 2022, sono davvero godibili) lei mi ricorda un po’ la collega Chiara Proietti nel celeberrimo servizio Roma-Reggio Calabria in 52 ore per la trasmissione “Piazza Pulita” di Corrado Formigli (leggi).

Lei non si è accorto, per esempio, che tutte, ripeto tutte, le stazioni di servizio sull’A1 nel tratto Milano-Bologna sono munite di stazioni di ricarica ultrafast Free To X. Quindi, anziché peregrinare nei dintorni del Fidenza Village, avrebbe potuto fermarsi alla stazione Arda di Fiorenzuola e rabboccare in meno di 10 minuti i 100 km necessari a raggiungere Bologna senza altre tappe intermedie.

Non ci dice quale fosse la sua destinazione nel capoluogo emiliano, ma da cittadino bolognese posso assicurarle che anche lì avrebbe certamente trovato una colonnina (sono oltre 100 nell’area metropolitana) per riportare la batteria a pieno mentre sbrigava le sue commissioni.

E al ritorno avrebbe avuto di nuovo sulla A1 le seguenti opzioni: area di servizio La Pioppa, area di servizio Secchia, area di servizio San Martino (Parma), di nuovo Arda, poi Somaglia e infine San Zenone.

Tre opzioni in abbonamento per spendere la metà

Con un banale abbonamento Be Large di Be Charge da 38 euro, ancora disponibile fino al 31 ottobre scorso, avrebbe avuto 100 kWh per coprire largamente tutti i consumi della sua gita. O il City di Enel X, che offre 80 kWh per 49 euro. Entrambi le avrebbero garantito un pur piccolo risparmio rispetto al suo Diesel. Oppure a soli 60 euro si può ancora sottoscrivere l’abbonamento di A2A che di kWh ne assicura addirittura 180, cioè il doppio di quel che le serviva. Tutti sono interoperabili con le colonnine autostradali Free to X.

La mia Milano-Bologna in MG4, tre volte al mese

Le dico tutto questo per esperienza diretta. Vivo a cavallo tra Bologna e Milano e quel viaggio di 230 km (precisamente 223 Km, nel mio caso) lo faccio almeno tre volte al mese con la mia MG4 Standard da 51 kWh di batteria per un’autonomia WLTP di 350 km. Sulla A1, viaggiando alla velocità del traffico (media totale attorno ai 105 km/h), utilizzo fra il 75 e il 77% della batteria arrivando a destinazione con un residuo sempre superiore al 20% e senza soste intermedie; il consumo medio è fra i 18 e i 19 kWh/100 km. Tempo di percorrenza 2 ore e 25 minuti, come con qualsiasi termica. Lo rifarò lunedì sera, con temperature ormai invernali e stavolta potrei arrivare “al pelo”. Le farò sapere.

C’è ancora spazio per migliorare “l’esperienza del cliente”? Certamente sì, su questo siamo perfettamente d’accordo. Però raccontiamola giusta.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –