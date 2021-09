Milano: altri 9.600 euro per chi acquista l’auto elettrica

Milano avanti tutta con l’auto elettrica. Dopo il successo del primo bando da 8,5 milioni, l’amministrazione comunale ha stanziato altri tre milioni di euro. I generosi incentivi, ben 9.600 euro per l’auto elettrica, sono già a disposizione. Anzi bisogna muoversi perché si chiude con l’esaurimento dei fondi destinati a auto, motocicli e ciclomotori. Chi primo arriva…

Può partecipare ogni residente a Milano che ha già comprato un’auto elettrica nel 2021, sia chi la vuole acquistare ora. In teoria c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 ma il rubinetto si può chiudere anche in pochi giorni. Vista la generosità del contributo (ai 9.600 euro locali si possono sommare quelli dell’ecobonus statale), è facile prevedere una corsa alla prenotazione dell’incentivo.

Vale la rottamazione anche del diesel euro 6 e del benzina euro 3

Per ricevere i 9.600 euro del contributo per l’elettrica o l’auto a idrogeno – l’incentivo è minore per chi acquista l’auto ibrida (elettrico/benzina ed elettrico/diesel) o bifuel – si amplia la categoria dei veicoli da rottamare. Per il diesel si arriva fino all’euro 6 e per la benzina all’euro 3. Il contributo è ridotto del 20% per chi non rottamerà e sceglierà invece la radiazione per esportazione all’estero di un veicolo diesel euro 5 e 6.

La scheda con gli incentivi auto

Fondi per motocicli e ciclomotori

In una città come Milano ci si muove bene anche con lo scooter e la moto e, quindi, non mancano gli incentivi per questi mezzi. Per l’acquisto di un motoveicolo o ciclomotore elettrico nuovo si ha diritto a un contributo pari al 60% del costo totale e fino al massimo di 3mila euro purché vi sia la contestuale demolizione di un veicolo a benzina fino a Euro 3 oppure diesel fino a Euro 6. Vale anche per l’esportazione (solo diesel Euro 5 e 6). Oltre le auto si possono rottamare motoveicoli o ciclomotori a due tempi fino a Euro 3 incluso, benzina a quattro tempi fino a Euro 2 incluso.

Il contributo viene concesso anche senza obbligo di radiazione ma cala fino al 40% del costo totale e fino a un massimo di 1.800 euro. Tutti gli incentivi saranno erogati una volta sola e per un solo veicolo e sono cumulabili con gli incentivi statali mentre l’importo viene calcolato sul prezzo finale già comprensivo del bonus statale.

Nel 2020 8,5 milioni per veicoli green

Il bando del 2020 è stato un successo: sono stati spesi 8,5 milioni che hanno portato a rottamare 794 veicoli inquinanti e acquistarne 1.791 nuovi a minore impatto ambientale. Questi i dati: 689 auto ibride, elettriche, bifuel, 230 scooter elettrici, 842 bici e 30 cargobici elettriche.

Parcheggio bici in metropolitana

Nei giorni scorsi è stato aperto il primo parcheggio per biciclette in una stazione della metropolitana. Più precisamente nel mezzanino della fermata Cordusio. A disposizione di chi si sposta per la città con la bici e i mezzi pubblici. L’accesso al deposito, aperto tutti i giorni come la stazione dalle 5.30 all’1.00, è gratuito per tutti i possessori di una tessera Atm valida.

