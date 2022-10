Milano: alle imprese oltre 10mila euro per moto, auto e furgoni

Milano è in subbuglio per le limitazioni al traffico (leggi qui), ma c’è una buona opportunità, oltre il bando per i residenti, per le imprese e i professionisti che vogliono cambiare auto, furgone e moto.

Si tratta di incentivi generosi: anche sopra i 10mila euro che si possono cumulare con quelli statali e arrivare ai 20mila euro di contributo.

A disposizione 2 milioni per imprese e professionisti

Il bando vale 2 milioni di euro, a cui si aggiungono i tre milioni per i residenti, ed è destinato a micro, piccole e medie imprese, alle imprese artigiane, ai lavoratori autonomi con partita Iva e agli enti del terzo settore. Si può presentare solo una domanda ma richiedere il contributo fino a cinque veicoli.

9.600 euro per l’auto, 10.800 per i furgoni cumulabili con gli incentivi statali

Stessa logica dei contributi per i privati: sommando incentivi statali e comunali lo sconto è notevole. Per l’acquisto di un’auto elettrica il Comune offre 9.600 euro, per un pullmino fino a otto posti si sale a 12.000 euro mentre se si superano gli otto (categoria M3) si scende a 8.000 euro. Per i furgoni e mezzi pesanti l’incentivo va da 8.0000 a 13.800 secondo la categoria. Per ciclomotori e motoveicoli vanno fino a 3.000 euro (il 60% del costo ammissibile IVA esclusa).

Quali veicoli rottamare

La rottamazione è prevista per veicoli – anche furgoni e pullmini – a benzina fino ad Euro 4 incluso e diesel fino ad Euro 5 incluso. Per le due ruote si possono rottamare quelle a benzina a due tempi fino ad Euro 3 incluso r gasolio a due tempi fino ad Euro 3 incluso ‐ benzina a quattro tempi fino ad Euro 2 incluso.

Su 2 milioni di fondi dal 13 ottobre prenotati 32.000. Come partecipare

Dal 13 ottobre, quando è stato pubblicato il bando, la somma dei contributi prenotati e approvati ad oggi è di 32.000 euro. Per partecipare c’è tempo fino al 31 dicembre 2022. Per tutti i dettagli e i documenti basta un click al link.

