Milano al Consiglio di Stato per salvare i monopattini in sharing

I monopattini elettrici in sharing rischiano seriamente l’enesimo stop a Milano, la città italiana dove hanno debuttato l’anno scorso e dove sono più gettonati.

E’ la conseguenza della sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso di Lime, società americana esclusa dal servizio nella fase delle manifestazioni di interesse.

Per scongiurare questa evenienza, il Comune di Milano farà a sua volta ricorso, questa volta al Consiglio di Stato. Chiederà nel frattempo la sospensione degli effetti della decisione del Tribunale amministrativo regionale. Dopo la sentenza, Palazzo Marino aveva chiesto un parere all’Avvocatura di Stato, che evidentemente ha ritenuto la prosecuzione del servizio incompatibile con le conclusioni del Tar.

Come scrivemmo, il Tribunale amministrativo ha censurato le modalità di assegnazione delle autorizzazioni secondo un criterio puramente temporale.

«Il Comune ha deliberato il ricorso al Tar con la richiesta

cautelare – ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune,

Marco Granelli, in commissione consiliare – allo scopo di

mantenere in funzione l’attività di sharing di monopattini che è

molto utilizzata dai cittadini, in particolare in questo momento

di emergenza Covid». Granelli ha anche precisato che il Comune «è disponibile a discutere con la società per trovare un accordo».

La mobilità leggera e condivisa è alla base della strategia della giunta per garantire spostamenti sostenibili nonostante le limitazioni alla capienza della Metro a causa del necessario distanziamento. Per questo aveva già deciso di ammettere tre nuovi operatori ed elevare a oltre 6.000 i monopattini elettrici autorizzati a circolare in città. Potrebbe ulteriormente allargare le autorizzazioni, ammettendo anche Lime.