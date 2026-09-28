

















Un’auto elettrica non è solo un mezzo di trasporto, ma un nodo connesso all’interno di un universo di dati, energia e servizi. Dietro ogni ricarica perfetta, ogni itinerario pianificato al millimetro o ogni ottimizzazione della bolletta di casa, c’è l’invisibile magia del codice informatico. La categoria “Miglior ecosistema digitale” dei Vaielettrico Awards celebra le piattaforme intelligenti, le app intuitive e gli algoritmi avanzati capaci di abbattere la complessità tecnologica. Strumenti pensati per rendere l’esperienza utente semplice, fluida e alla portata di un tap.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati, espressione di approcci diversi all’integrazione tra servizi digitali, energia e mobilità elettrica.

EViaggio.it

EViaggio.it è un portale gratuito che raccoglie le strutture ricettive dotate di punti di ricarica per auto elettriche riservati ai propri clienti, rendendo più semplice pianificare viaggi e soggiorni in elettrico. Nato nel 2020, il progetto parte dall’idea di ricaricare l’auto mentre si è fermi, integrando la sosta nella normale esperienza di viaggio. Attraverso il sito e le app, gli utenti possono individuare hotel, ristoranti, campeggi e altre destinazioni, consultando informazioni su prese, potenza, connettori e costi. I gestori possono inoltre aggiornare gratuitamente i dati della propria struttura, creando un punto d’incontro tra informazione, community e mobilità sostenibile.

E.ON Luce Drive Smarty & Car Connect

Con l’app E.ON Luce Drive Smarty e la funzionalità Car Connect, l’utente collega la propria auto elettrica e indica semplicemente l’orario entro cui desidera averla carica, mentre il sistema gestisce automaticamente le sessioni di ricarica, privilegiando le ore notturne e i giorni festivi. Il modello integra anche un incentivo economico: con almeno sei ricariche mensili in modalità intelligente, della durata minima di quattro ore, è previsto un bonus di 10 euro in bolletta, fino a 120 euro l’anno. La tecnologia lavora in background, semplificando la gestione della ricarica e favorendo una maggiore flessibilità dei consumi.

Home2Car EV Platform

Home2Car EV Platform è un ecosistema digitale pensato per accompagnare il cliente lungo il percorso verso l’auto elettrica, trasformando il tradizionale processo di vendita in un servizio di consulenza su mobilità ed energia: permette di confrontare i costi con quelli di un’auto tradizionale, pianificare la ricarica in base alle proprie abitudini, scegliere la wallbox più adatta e, in futuro, valutare lo stato della batteria.

La soluzione è disponibile sia per il mercato B2C sia come piattaforma B2B SaaS per concessionarie, società di noleggio e fleet manager, con possibilità di integrazione tramite API e plug-in.

I tre progetti candidati mostrano approcci diversi al digitale per semplificare l’esperienza dell’utente e rendere più accessibili servizi e tecnologie della mobilità elettrica.

Saranno ora i componenti della giuria a valutarli secondo criteri di accessibilità, innovazione, impatto ambientale, esperienza d’uso e impatto sul mercato e sul sistema. Tuttavia, anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo da protagonista: attraverso il voto potrà scegliere il progetto preferito per il Community Award. Scoprite i candidati, approfondite le loro soluzioni e partecipate al voto.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele.