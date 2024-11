Microreattori nucleari, “salta” un altro progetto

Salta un’altra start up americana, Ultra Safe Nuclear Corporation, nata sul progetto di microreattori nucleari modulari (MMR) a combustibile TRISO (TRi-Structural ISOtropic Particle Fuel). Ha chiesto la protezione dai creditori in base al “chapter eleven” della legge fallimentare americana, equivalente alla nostra amministrazione controllata. La richiesta prelude a un tentativo di cessione. Ultra Safe Nuclear Corporation promette di realizzare microreattori nucleari a fissione talmente piccoli e così sicuri da poter essere installati anche in contesti urbani, come mostra il rendering diffuso dalla società.

«Mesi fa spopolavano sui media, erano dati per imminenti da alcuni ricercatori italiani che lavoravano nell’azienda americana» commenta il direttore di ricerca del CNR Nicola Armaroli su Linkedin. «Contento? Neanche un po’ – aggiunge lo scienziato, da tempo molto scettico sul ritorno dell’Italia alla tecnologia nucleare -. Però un po’ meno faciloneria energetica sarebbe un gran bene per tutti».

Piccoli e sicuri grazie al combustibile in capsule. Ma il prodotto non è maturo e i soldi sono finiti. La vendita “controllata” è l’ultima speranza

Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) avrebbe stipulato un accordo di acquisto di asset con Standard Nuclear per un valore di 28 milioni di dollari e da finalizzare entro dicembre. Riguarderebbe sia i progetti di microreattori nucleari in essere negli Stati Uniti e in Canada, sia la produzione su larga scala dei combustibili TRISO composti da un nucleo di biossido di uranio microincapsulato in tre stati di materiali in carbonio e ceramici, capaci di impedire il rilascio di prodotti di fissione radioattivi.

Le capsule di TRISO garantiscono stabilità meccanica e chimica durante l’irradiazione e i cambiamenti di temperatura. Tanto che il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti ha definito il TRISO come il combustibile nucleare più robusto sulla Terra

Kirk Edwards, Presidente del Consiglio di Amministrazione di USNC, ha ribadito la volontà di andare avanti. «Dopo aver attentamente esplorato tutte le opzioni disponibili – ha dichiarato -, abbiamo deciso che questo processo di vendita supervisionato dal tribunale offre il percorso migliore per andare avanti, garantendo al contempo la continuità tra le nostre principali iniziative tecnologiche».

Il sogno dell’utilizzo anche nello spazio

Ha spiegato però che molti dei prodotti dell’azienda sono ancora in fase di sviluppo, quindi i ricavi sono ancora troppo bassi rispetto alle perdite operative, «con investimenti azionari che coprivano la differenza». Investimenti subordinati però alla garanzia di un investitore “di ancoraggio”. Fino a maggio scorso era stato Richard Hollis Helms, la cui famiglia aveva investito circa 100 milioni di dollari e ne aveva prestato altri 24,6. Ma dopo la sua morte, venuto meno l’ancoraggio, l’azienda si è trovata priva delle risorse necessarie per continuare l’attività in autonomia.

L’MMR della USNC è un reattore raffreddato a gas ad alta temperatura da 45 MW termici e 15 MW elettrici. Utilizza combustibile TRISO in blocchi di grafite prismatica. I blocchi di grafite contengono pile di pellet di combustibile FCM ceramico. Il reattore raffreddato a elio può essere alimentato in modo flessibile con arricchimenti di uranio dal 9% al 19,75% e ha una durata iniziale di vita di 40 anni.

Il sistema è progettato per essere facilmente trasportabile e operare anche non connesso alla rete, sia sulla Terra sia nello spazio. Il progetto, infatti, ha beneficiato anche di sussidi da parte della NAS. Per l’uso terrestre, il sistema comprende un sistema di fornitura di calore nucleare separato e moduli di bilanciamento dell’impianto, ciascuno dei quali si adatta individualmente a un contenitore standard da 20 piedi (6 m).

