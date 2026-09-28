

















Dimenticate le auto bloccate nel traffico all’ora di punta o la perenne caccia all’ultimo parcheggio. Nelle nostre città sta avvenendo una rivoluzione silenziosa ma travolgente, guidata da chi ha scelto di ripensare ogni singolo spostamento urbano. Bici a pedalata assistita, scooter scattanti, cargo bike e minicar intelligenti non sono più il futuro: sono il battito quotidiano di una mobilità nuova, snella e senza emissioni. Per la prima edizione dei Vaielettrico Awards, la categoria “Micromobilità alla spina” mette sotto i riflettori le idee più geniali capaci di trasformare il caos cittadino in libertà d’azione.

Di seguito vi presentiamo i progetti in gara.

Scuter

Scuter è un veicolo elettrico a tre ruote pensato per la mobilità urbana condivisa, sviluppato e brevettato da Scuter S.r.l.. Il mezzo è omologato come ciclomotore, combina dimensioni compatte, copertura integrata e cintura di sicurezza, offrendo maggiore stabilità e protezione rispetto a un tradizionale due ruote. Con un’autonomia dichiarata fino a 100 km e batterie sostituibili, è progettato per garantire continuità negli spostamenti. Il progetto integra veicolo, app e piattaforma proprietaria per la gestione dello sharing.

Attivo a Milano dal novembre 2025, punta a espandersi in altre città e a rendere la mobilità urbana più semplice e accessibile.

City Bike Hub

Il City Bike Hub di PARKIE è un locker multifunzione dedicato alla micromobilità, pensato per concentrare in un unico punto servizi dedicati a ciclisti e cittadini. La struttura integra box per il deposito e il noleggio di caschi igienizzati a ogni utilizzo, un’area per la manutenzione delle biciclette e un distributore di accessori. La sua organizzazione modulare permette di integrare diversi servizi e tecnologie, dalla videosorveglianza ai sensori per la qualità dell’aria, fino a LED wall informativi e dispositivi per il primo soccorso. Attraverso l’App Parkie e il sistema QR Code, la gestione dei servizi è semplice e integrata.

Carenatura trike Vento TT

ZaraBike ha sviluppato un trike a pedalata assistita pensato per gli spostamenti quotidiani e il cicloturismo, con l’obiettivo di unire comfort, sicurezza e prestazioni aerodinamiche. Il progetto candidato riguarda una carenatura studiata per proteggere il conducente dalla pioggia e rendere il mezzo più adatto all’utilizzo invernale. La soluzione punta all’impiego di PP alveolare, un materiale particolarmente leggero e resistente, e a un sistema di montaggio e smontaggio rapido, che consenta di installare o rimuovere la carenatura in pochi minuti. Un’evoluzione pensata per migliorare la praticità e ampliare la versatilità del trike nell’uso quotidiano.

I tre progetti candidati raccontano approcci diversi a una stessa esigenza: rendere gli spostamenti quotidiani più semplici, efficienti e sostenibili. L’obiettivo dei Vaielettrico Awards è di premiare le soluzioni che semplificano la vita delle persone e contribuiscono in modo misurabile alla diffusione della mobilità elettrica.

Saranno ora i componenti della giuria a valutarli secondo criteri di accessibilità, innovazione, impatto ambientale, esperienza d’uso e impatto sul mercato e sul sistema. Tuttavia, anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo da protagonista: attraverso il voto potrà scegliere il progetto preferito per il Community Award. Scoprite i candidati, approfondite le loro soluzioni e partecipate al voto.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele.