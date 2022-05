Microlino made in Torino, parte la produzione nello stabilimento della Cecomps. La tormentata gestazione della macchinetta stile Isetta sembra terminata.

Microlino made in Torino: ecco la catena di montaggio

La Micro Mobility Systems, azienda svizzera di proprietà della famiglia Ouboter e titolare del progetto Microlino, ha postato un video con la catena di montaggio. Adesso sembra davvero tutto pronto per la produzione nel capoluogo piemontese, dopo che le ultime pre-serie sono state ultimate. Il capannone della linea di montaggio è di 3.000 mq, completamente ricoperti da pannelli solari: secondo l’azienda, saranno impiegate

fino a 100 persone. Dopo una progressiva fase di ramp-up, un Microlino dovrebbe uscire dalle linee ogni 20 minuti. E, notizia rassicurante, l’80% delle componenti della macchinetta sono prodotte in Europa, per la maggior parte in Italia. I primi esemplari, secondo la tabella di marcia annunciata a suo tempo, saranno consegnati in Svizzera. Seguiranno poi la Germania e il resto d’Europa. Ma con una lista d’attesa piuttosto lunga, dato che l’azienda a settembre aveva annunciato di avere già 24 mila ordini.

Tre versioni, con prezzi da 12.500 euro

I prezzi dovrebbero essere comunicati a breve, ma la versione d’attacco dovrebbe avere un listino che parte da 12.500 euro. Questi gli allestimenti annunciati:

L’ Urban Edition è la versione entry-level, con 95 km di autonomia. Sarà disponibile in due colori esterni (Santorini White e Amsterdam Orange) e in due semplici modanature interne, in tessuto nero e antracite. Tetto chiuso.

la versione entry-level, con 95 km di autonomia. Sarà disponibile in due colori esterni (Santorini White e Amsterdam Orange) e in due semplici modanature interne, in tessuto nero e antracite. Tetto chiuso. La Dolce Edition ha 175 km di autonomia e un tocco retrò, con dettagli cromati e la possibilità di scegliere tra 5 colori più accattivanti. Il tetto pieghevole è di serie, ma i clienti possono anche optare per un tetto coupé chiuso senza costi aggiuntivi.

175 km di autonomia e un tocco retrò, con dettagli cromati e la possibilità di scegliere tra 5 colori più accattivanti. Il tetto pieghevole è di serie, ma i clienti possono anche optare per un tetto coupé chiuso senza costi aggiuntivi. La Competizione, con 230 km di autonomia, ha invece uno stile futuristico, con dettagli cromati, colori della carrozzeria opachi e tetto nero lucido. Tetto apribile standard (anche il tetto coupé può essere ordinato qui gratuitamente).

