Microlino & BEN: a Torino alleanza per la city-car elettrica europea

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Passa anche Torino la nuova alleanza industriale per sviluppare la city-car elettrica europea. Micro Mobility Systems, AMFI e CEiiA hanno firmato un’intesa per mettere in sinergia le microcar elettriche Microlino e BEN, combinando produzione industriale, innovazione tecnologica e sviluppo commerciale.

L’obiettivo della partnership è lavorare insieme, creando una piattaforma europea competitiva per la mobilità urbana sostenibile. Al centro dell’accordo ci sono due microcar complementari: l’iconico Microlino, progettato da Micro Mobility Systems (MMS) per l’uso privato, e BEN (BE Neutral) dell’azienda portoghese CEiiA, pensato per applicazioni professionali e servizi di mobilità.

Insieme coprono un segmento sempre più strategico nelle città europee: quello dei veicoli leggeri elettrici per uso urbano, tra mobilità individuale, sharing e logistica dell’ultimo miglio.

Torino al centro della produzione europea

Uno degli elementi più rilevanti dell’intesa riguarda l’industrializzazione. Il piano prevede infatti di produrre BEN nello stabilimento torinese di AMFI (Automotive Micro Factory Italy), dove già viene costruito il Microlino, che fungerà da hub industriale per il progetto.

Una scelta che rafforza il ruolo del capoluogo piemontese come polo della nuova mobilità elettrica, in continuità con la sua tradizione automotive ma con un focus sempre più orientato su veicoli compatti, elettrici e modulari. Il modello produttivo di AMFI – che fa parte dello stesso gruppo holding svizzero di MMS – basato su flessibilità e scalabilità, si adatta infatti a volumi iniziali contenuti ma in crescita, tipici di questo segmento.

Sinergie tecnologiche e piattaforme condivise

L’accordo non si limita alla produzione. Le tre realtà esploreranno collaborazioni su più livelli: dall’ottimizzazione della supply chain alla condivisione di powertrain ed elettronica, dallo sviluppo congiunto di tecnologie digitali all’accesso a finanziamenti europei.

Un elemento distintivo è la piattaforma digitale SPIRIT sviluppata da CEiiA, che consente la gestione intelligente delle flotte e il monitoraggio delle emissioni. Questo tipo di integrazione software rappresenta un valore crescente, soprattutto per le applicazioni B2B e per le flotte urbane.

Micromobilità: dal B2C al B2B

La complementarità tra Microlino e BEN è uno dei punti di forza della partnership. Microlino, infatti, intercetta il mercato consumer, con un posizionamento urbano e lifestyle; BEN si rivolge invece più a operatori professionali, logistica e servizi condivisi.

Questa doppia anima consente di coprire l’intero ecosistema della micro-mobilità, un segmento che in Europa sta guadagnando attenzione come soluzione concreta per ridurre traffico, emissioni e consumo di spazio urbano.

Dati e CO₂: il valore aggiunto della piattaforma AYR

Le società della partnership condividono tutte un profondo impegno verso la sostenibilità. Lo dimostra, ad esempio, la tecnologia AYR di CEiiA – vincitrice del premio New European Bauhaus nel 2021 e parte della rete Impact on Climate di Google – che permette di misurare e valorizzare le emissioni di CO₂ evitate nella mobilità sostenibile.

L’integrazione tra veicoli elettrici leggeri e piattaforme di monitoraggio apre così scenari interessanti per le città europee che puntano alla neutralità climatica, rendendo la micro-mobilità non solo una soluzione di trasporto, ma anche uno strumento di gestione ambientale.