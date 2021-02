Microlino 2.0 si presenta. Ecco il Prototype Nr.1

Ecco Microlino 2.0. Il Prototype Nr. 1 è stato completato e portato su strada per un test. Con due anni di ritardo rispetto ai programmi, i costruttori di Micro Mobility Systems AG hanno diffuso le immagini del primo esemplare marciante, radicalmente rivisto rispetto alla prima ipotesi di rivisitazione elettrica del glorioso modello dell’Isotta. Il team ha pubblicato su Facebook un video di test drive della nuova microcar elettrica.

L’ultimo prototipo è realizzato con componenti in acciaio e alluminio stampati, rispetto al telaio tubolare del Microlino 1.0. Questo dovrebbe garantire maggiore rigidità e sicurezza, senza aggiungere alcun peso. Anche la manovrabilità sarebbe molto migliore rispetto al Microlino 1.0 e l’abitacolo sembra abbastanza spazioso per ospitare guidatore e passeggero, più un piccolo vano bagagli sufficienti ad ospitare una spesa settimanale.

Il Microlino 2.0 passerà ora ai prototipi due e tre a partire dal prossimo mese, prima che il processo di omologazione inizi a giugno con la costruzione di altri due prototipi. Dopo un evento di lancio ufficiale, il team cercherà l’approvazione UE ad agosto, prima dell’inizio della produzione a settembre. Le prenotazioni sono già aperte; il prezzo è di 12.000 euro.

Non si fa menzione di modifiche alle specifiche chiave. Quindi resterebbero le due opzioni di batteria per 125 o 200 km di autonomia, un motore da 11 kW con 100 Nm di coppia, un’accelerazione da 0a 50 km/h in 5 secondi e una velocità massima di 90 km/h.

