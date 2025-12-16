Microcar elettrica: incentivi Ue per chi compra i modelli made in Europe

Entro il 2035, l’Unione europea metterà a disposizione super crediti per chi comprerà microcar elettriche se costruite all’interno dell’Unione europea. La novità fa parte del nuovo pacchetto di misure presentate da Bruxelles, per accelerare il passaggio all’elettrico. Nonostante la marcia indietro sullo stop alla produzione di modelli con motore endotermico.
La Commissione Ue l’ha presentata come una strategia “flessibile” e “più pragmatica”. Da un lato ha accontentato i governi di Germania e Italia, abolendo il divieto totale di auto diesel e benzina da qui a dieci anni. Ma, allo stesso tempo, ha presentato una serie di iniziative per favorire il calo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.