Microcar elettrica: incentivi Ue per chi compra i modelli made in Europe

Uno degli strumenti chiave è l’introduzione dei “supercrediti” per le piccole auto elettriche accessibili, prodotte nell’Unione europea. Entro il 2035, i costruttori potranno beneficiare di questi meccanismi per favorire la diffusione di citycar elettriche, un segmento in cui l’Europa sconta un ritardo evidente. Per Paesi come l’Italia, storicamente forti nelle compatte, la misura potrebbe rappresentare un’opportunità industriale concreta. A patto che venga accompagnata da politiche di domanda efficaci.

La Commissione interviene anche sui veicoli pesanti, proponendo una modifica mirata alle norme sulle emissioni di CO₂ che introduce maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi al 2030. Un segnale rivolto a un comparto in cui l’elettrificazione procede più lentamente, anche per ragioni infrastrutturali ed economiche.

Ci saranno nuovi limiti di emissione per le flotte aziendali, per favorire la creazione di un mercato di seconda mano

Sul fronte delle flotte aziendali, Bruxelles sceglie un’impostazione “a misura” di ogni singolo Stato membro: gli obiettivi di diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni saranno definiti a livello di singolo Paese. L’idea è aumentare rapidamente la disponibilità di veicoli elettrici sul mercato, anche di seconda mano, sfruttando il maggiore chilometraggio delle auto aziendali per ottenere una riduzione più incisiva delle emissioni. Non solo: zero emissioni e marchio “Made in the EU” diventano prerequisiti per accedere ai finanziamenti pubblici.

Un capitolo centrale riguarda le batterie, con il lancio del programma Battery Booster da 1,8 miliardi di euro. Di questi, 1,5 miliardi saranno destinati ai produttori europei di celle attraverso prestiti a tasso zero. Per accelerare la costruzione di una catena del valore interamente europea. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai grandi operatori globali e rafforzare la resilienza industriale, un tema strategico anche per il sistema produttivo italiano.

Meno norme, più fondi per un campione Ue delle batterie

Non manca un pacchetto di semplificazione normativa specificamente dedicato all’automotive. La Commissione stima risparmi per circa 706 milioni di euro all’anno grazie alla riduzione degli oneri amministrativi, che si inseriscono in un quadro più ampio di semplificazioni capaci di generare, complessivamente, 14,3 miliardi di euro di risparmi annui. Tra le misure, meno norme secondarie e test semplificati per nuovi furgoni e camion passeggeri.

Nel trasporto leggero, i furgoni elettrici saranno equiparati a quelli a combustione interna per tempi di guida e riposo, rimuovendo uno degli ostacoli pratici alla loro diffusione. Viene inoltre introdotta una nuova categoria di veicoli elettrici fino a 4,2 metri nell’ambito dell’iniziativa Small Affordable Cars, che consentirà a Stati e amministrazioni locali di attivare incentivi mirati. Infine, arriva l’aggiornamento delle etichette energetiche, per offrire ai consumatori informazioni più complete sulle emissioni al momento dell’acquisto.

Per il 2030, anche su auto e furgoni, la Commissione introduce ulteriore flessibilità con il meccanismo di banking & borrowing tra il 2030 e il 2032. Nel segmento dei furgoni, dove l’elettrico fatica maggiormente, l’obiettivo di riduzione delle emissioni viene ridimensionato dal 50% al 40%. Per accontentare anche in questo caso le lobby dell’automotive europeo.