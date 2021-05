Microcar elettriche: i 5 modelli da non perdere

Microcar elettriche, ecco i 5 modelli da non perdere. Si guidano già a 16 anni e, viste le dimensioni (e i prezzi) possono essere la soluzione ideale per la città. Accedono a tutte le ZTL e godono di un incentivo pari al 30% del prezzo di listino, fino a un massimo di 3.000 euro. Il bonus sale al 40% (con tetto 4.000 euro) se si rottama un altro veicolo (anche essere una moto o uno scooter).

Microcar / Citroen Ami, 75 km di autonomia in città

Che bisogno c’è di un macchinone per girare per le vie del centro? La Ami è lunga solo 241 cm, (33 in meno della Smart), con una struttura tubolare in acciaio che comunque garantisce una buona protezione ai passeggeri. Con pneumatici da 14”, tetto panoramico, interni con il sedile passeggero fisso e leggermente arretrato rispetto al conducente. I prezzi partono da 7.600 euro, ma con l’ecobonus si scende a circa 5.700 euro.

I A bordo è tutto facile: i comandi sono intuitivi, con un selettore della modalità di guida limitato a tre pulsanti. La velocità massima di è di 45 km/h, l’autonomia dichiarata arriva a 75 km, con un motore elettrico da 6 kW di potenza. La batteria da 5,5 kWh è ricaricabile in tre ore mediante una normale presa da 220v. Notevole il diametro di sterzata (7 metri), per districarsi in ogni situazione, con un peso complessivo è al di sotto dei 480 kg.

Microcar / Tazzari Zero, la mini della Motor Valley

Eric Tazzari, imolese, può essere considerato un pioniere nelle microcar elettriche (e non solo). La sua Zero è stata presentata al Motor Show di Bologna nel dicembre 2009 e oggi è declinata in un’intera gamma che va dai quadricicli leggeri (la Junior, che si guida da 14 anni) a quelli pesanti (da 16 anni).

La Junior ha prezzi che partono da 14.750 euro più IVA ed è una due posti due posti con autonomia dichiarata di oltre 140 km, con batterie al litio. La velocità massima è di 45 km/h. Tra le tante versioni della Zero guidabili da 16 anni segnaliamo la City, con autonomia dichiarata fino a 150 km (con batterie da 14,2 kWh) e 90 km/h di velocità massima. Prezzo: da 16.300 più IVA. Ovviamente anche a questi listini vanno dedotti gli incentivi statali.

XEV YoYo, un po’ torinese, un po’ cinese

Le prenotazioni si sono aperte on-line dal 1° maggio e l’Italia è il mercato di lancio, con consegne da luglio. Prezzi a partire da 10.900 euro, meno incentivi. Anche la YoYo è omologata come quadriciclo pesante e si guida quindi con la patente da 16 anni. L’autonomia dichiarata è di 150 km, con una batteria da 9,5 kWh. Velocità massima di 70 km/h, con un motore da 7,5 kW di potenza.

L’ambizione è di venderne già quest’anno 2 mila in Italia. La Casa produttrice di Yoyo è la XEV, azienda nata ne 2017 a Torino e oggi è controllata da azionisti italiani, cinesi e americani. Nel 2018 è stato costruito il primo prototipo della YoYo. L’anno seguente è stato costituito in Cina un centro di Ricerca&sviluppo per progettare l’industrializzazione. Ed è in Cina che avviene la produzione. Una delle caratteristiche salienti della YoYo è di essere predisposta per il battery-swap: in tre minuti le celle potranno essere sostituite da batterie cariche in qualsiasi luogo la macchinetta si trovi.

Renault Twizy, dieci anni portati molto bene

Ormai è un classico delle microcar elettriche, essendo stata lanciata dalla Renault già 10 anni fa. Oggi viene costruita in Corea ed è disponibile in due versioni:

la 45 , con prezzi da 12 mila euro (meno incentivo), può essere guidata a 14 anni

, con prezzi da (meno incentivo), può essere guidata a 14 anni la 80, con prezzi da 12.800 euro (meno incentivo), richiede invece 16 anni.

C’è la possibilità di tagliare questi prezzi ricorrendo al noleggio delle batterie, con un canone mensile. In questo caso il prezzo iniziale cala di circa 4.500 euro. L’architettura della Twizy è molto particolare e divertente: i due passeggeri stanno seduti uno dietro l’altro, per contenere la larghezza della microcar. E renderla ancora più sgusciante nel traffico e più facile da parcheggiare. In entrambi le versioni l’autonomia dichiarata è di 100 km. Cambiano invece le prestazioni, dato che la 45 è omologata come quadriciclo leggero, mentre la 80 è un quadriciclo pesante. La prima arriva al massimo a 45 km/h, la seconda agli 80.

E in arrivo c’è il Microlino, erede della mitica Isetta

E chiudiamo con la novità più attesa, in arrivo a fine anno. Stiamo parlando del Microlino, una macchinetta elettrica che si ispira alla mitica BMW Isetta del secolo scorso. Il progetto è di un noto designer svizzero, Wim Ouboter, “padre” dei monopattini Micro, ma la costruzione avverrà da settembre in Italia, a Torino, presso la Cecomp. Le prenotazioni sono comunque già aperte, i prezzi partono da 12 mila euro meno incentivi.

Il Microlino sarà disponibile con due opzioni di batteria per 125 o 200 km di autonomia, motori da 11 o 15 kW con 100 Nm di coppia. La lunghezza è di 2,4 metri, il peso è di 450 kg con 300 litri di capacità del bagagliaio. Con un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 5 secondi e una velocità massima di 90 km/h. Ma è chiaro che, ancora più che sulle prestazioni, si punterà sul look inconfondibile, che ne fa un oggetto di design ideale tra l’altro per i car sharing nelle località turistiche.

—————————————————————————————————

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —