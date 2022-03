Michele, 100 km in Energica Ego e innamorarsene

Una mezza giornata soltanto di prova, 100 km in tutto, sono bastati a Michele per innamorarsi di Energica Ego, modello di punta della casa modenese fondata da Livia Cevolini e protagonista della massima competizione per moto elettriche Fim Enel MotoE World Cup. E smentire il luogo comune secondo cui le moto elettriche non soddisfano il vero appassionato delle due ruote. Questa è la sua testimoniamza. Ricordiamo ai lettori che possono inviarci i loro racconti, corredati da alcune foto, scrivendo a info@Vailelettrico.it.

Di Michele Cattani

”Per me la moto non è un mezzo che ti porta da un punto A ad un punto B, non è un mezzo di trasporto, ma è un generatore di emozioni. La guida di una moto per piacerti deve darti delle belle emozioni, poi vediamo potenza, autonomia e prezzo, ma la prima cosa che deve fare una moto è emozionarti, anche da ferma.

Ho avuto modo di provare sull’appennino bolognese per un pomeriggio una splendida Energica EGO rossa fiammante. L’ho provata da Medicina (BO) fino a quasi il passo della Raticosa, circa 100 km.

Appena salito e nelle manovre per uscire dal cancello di casa, il peso importante della moto di ben 270 kg si fa sentire tutto. La batteria da 21,5 kWh presenta un conto importante in termini di peso purtroppo. Per fortuna la poderosa coppia di 215 Nm a zero giri del motore aiuta a muoversi bene anche in fase di manovra senza particolari difficoltà. La moto ha anche la retromarcia, ma non ho avuto la necessità di utilizzarla.

Una spinta poderosa e quasi senza fine

Una volta in marcia la cosa che mi ha impressionato di più è la coppia del motore: si tratta di una spinta poderosa, costante e quasi senza fine. Io vengo da un’esperienza motociclistica con moto sportive da 600 a 1000 cc, da Honda a Bmw, l’ultima aveva 193 Cv e 113 Nm di coppia, quindi di motori potenti ne ho provati, ma questo fa veramente impressione; chi non lo ha provato, non può nemmeno immaginarselo, quanto sia superiore ad un motore termico di altissimo livello come quello che equipaggiava la mia Bmw S1000RR.

La coppia del motore fa sparire il peso e la moto ha un’accelerazione sorprendente che ti fa subito imprecare dallo stupore. In accelerazione non ha rivali. Punto.

Senza cambio e frizione ti concentri sulla guida

La moto risulta facile da guidare grazie al motore molto generoso di coppia e potenza, l’impegno mentale è molto ridotto rispetto ad una termica perché non c’è il cambio, la frizione e non devi guardare al regime motore: ti puoi concentrare solo sulla guida e sulle sensazioni che ti trasmette la moto.

Freni e sospensioni sono di ottima qualità, ed anche grazie al freno rigenerativo settabile su 3 livelli, anche la frenata, risulta eccellente nonostante il peso.

In curva su un binario, ma buttarla giù…

L’unica nota dolente è la velocità di discesa in piega, la quale risulta più bassa rispetto ad una termica, a causa del peso complessivo superiore di ben 65-70 kg. Nei rapidi cambi di direzione, risulta più lenta e richiede maggior pressione sui semimanubri, ma una volta in piega è stabile come su un binario.

Quindi io invito tutti i lettori di Vaielettrico a provare una moto elettrica, perché io sono tornato a casa, stanco si ma con il sorriso, ed ho sempre guidato a ritmo “allegro”…… (tornato con il 50% di batteria). Spero che la mia breve esperienza possa essere utile a qualcuno

Complimenti ad Energica per l’ottima moto e complimenti a Voi di Vaielettrico per il vostro lavoro di divulgazione sulla mobilità elettrica„

