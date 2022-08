Mi terrò la vecchia auto, elettriche troppo care

Mi terrò la vecchia auto, l’elettrico è troppo caro, ci scrive Massimo, fuori portata per la maggior parte degli italiani. Ecco il suo racconto.

di Massimo Danza

“H o una vecchia Laguna di 16 anni d’età, con quasi 300.000 km sulle spalle. Dovendo ora affrontare tutta una serie di spese di manutenzione (cinghia, frizione etc.), ho cominciato a guardarmi attorno per l’acquisto di un auto elettrica. Volevo approfittare del nuovo eco-bonus , che a breve elargirà lo Stato di ben 7.500 euro “ . o una vecchiad’età, con quasisulle spalle. Dovendo ora affrontare tutta una serie di(cinghia, frizione etc.), ho cominciato a guardarmi attorno per l’acquisto di un auto elettrica. Volevo approfittare del, che a breve elargirà lo Stato di ben

Mi terrò la vecchia auto: il bonus non lo puoi scalare dall’anticipo “Forte di uno dei primi eco-bonus della storia italiana, ero convinto che, come allora, il valore di super-valutazione del mezzo da rottamare valesse come anticipo. Quindi pensavo fosse possibile “scalare”, dall’anticipo richiesto, mai lontano dai 10.000 euro, la cifra riconosciuta dallo Stato in caso di rottamazione. Invece scopro che tutti i brand interpellati applicano lo sconto sul prezzo totale, per cui l’anticipo rimane quello richiesto!Se abbassi l’anticipo, la rata si alza vertiginosamente.Chiaramente sono strategie che non hanno nulla di illegale. Pubblicizzano una rata bassissima a fronte di un anticipo estremamente esoso, ed una maxi-rata finale che è esattamente metà del valore del mezzo. Però, pur trovando personale corretto e preparato, mi ha divertito sentirmi rispondere con arrogante sufficienza più o meno da tutti con stesse parole: “Eh no! Lo ‘sconto’ è una cosa, questo è l’anticipo! Se vuole dare 2.000 euro, possiamo farlo, ma la rata si alza a 500, 600 ma anche 800 euro al mese!”.

Così gli incentivi non servono a rendere le EV più accessibili

“ Quando queste argomentazioni sono state fatte davanti a più clienti, la maggior parte di noi ha girato i tacchi e se ne è andata. Questo dimostra che c’è un grosso interesse attorno all’elettrico, ma non ci sono le condizioni economiche per fare il passaggio.

Questa strategia si potrebbe pensare sia un po’ furba, quasi un’operazione di marketing di serie B. Ma annulla il senso d’essere, sia degli aiuti statali, sia di una rateizzazione divisa in due step, che sarebbero nate per aiutare chi non arriva a certe cifre. Ed inficia il successo, che sia lo Stato che i brand automobilistici, si erano proposti: riuscire a vendere un elettrico ancora troppo caro. Facilitando una normalizzazione del mercato, ed aiutando le famiglie in grave crisi economica. Lo Stato elargisce questo supporto proprio per favorire un passaggio tecnologico necessario per l’inquinamento, aiutando chi trova troppo costoso un veicolo elettrico “ .

Mi terrò la vecchia auto, come tanti italiani non posso permettermi una EV

“ Avendo a disposizione un reddito che consente di avere 10.000 euro in contanti, o il margine di una rata che può arrivare ad 800 euro/mese, i 7.500 euro hanno poco senso. Sopratutto perché chi è in queste condizioni economiche molto difficilmente ha un’auto così vecchia da rottamare. La stessa formula di rateizzazione con maxi-rata finale, che consente anche la restituzione del veicolo, interessa molto poco a chi ha un certo reddito. È chiaro che di fronte a queste richieste attendo che il mercato del MIO lavoro si “normalizzi”, prima di affrontare una spesa economica così impegnativa. Da quel che ho visto, tante persone in fila con me si sono sentite un po’ prese in giro da questa che ha le caratteristiche per apparire una strategia di marketing da quattro soldi. In realtà per passare all’elettrico, ci sarebbe la voglia e l’interesse. Ma l’italiano medio non ha abbastanza denaro per anticipare certe cifre o affrontare rateizzazioni così onerose “ .