Mi si è ristretta la batteria (e l’autonomia), che fare?

Mi si è ristretta la batteria (e l’autonomia) della mia Peugeot e-208 del 2020, comprata usata: Leonardo segnala che il check dà meno di 40 kWh. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il caso di una Peugeot e-208 del 2020, presa usata: “Oltre 270-280 km non va”

“Da qualche mese sono in possesso di una bella Peugeot e208 del 10/2020. Prima di acquistarla (onestamente, più come ripiego momentaneo che come prima scelta, appena avrò modo passerò a Tesla), mi sono informato sulle caratteristiche dell’auto. Ovunque veniva riportata una batteria da 50kWh e dunque, l’autonomia, poteva essere interessante. Dopo l’acquisto, mi sono purtroppo dovuto ricredere, dato che dai 320/340KM per la quale veniva data da più fonti, mi sono ritrovato con una vettura che oltre 270/280KM non va. Nelle migliori delle ipotesi. Subito dopo averla acquistata, ho fatto un tagliando presso officina Peugeot, chiedendo anche il SOH della batteria, e mi hanno detto era intorno al 93% (auto con 4 anni e 32.000 km all’attivo)… A questo punto ho iniziato a cercare sul web se altri avessero riscontrato questa discrepanza tra l’autonomia rilevata nelle prime prove su strada e l’autonomia effettiva“.

Mi si è ristretta la batteria: il check mi dà meno di 40 kWh (da 50), possibile?

“Sono venute fuori interessanti storie di utenti che hanno acquistato la e208 ad inizio/metà 2020, inizialmente soddisfatti per percorrenza, erogazione e scatto… Poi, dopo un tagliando in Peugeot, si sono ritrovati nelle mie medesime condizioni per quanto riguarda l’autonomia. E hanno riscontrato anche una diminuzione dello scatto in partenza. A questo punto, per fugare ogni dubbio, ho deciso di acquistare il kit OBD e Sw Power Check Control e di fare una lettura dello stato delle batterie. Sorpresa…. al 100% capacità batteria poco inferiore ai 40kWh! E i restanti 10kWh? Dove sono finiti? Cosa ha combinato (di nascosto) Peugeot in quel famigerato tagliando ? Perché le nuove versioni non hanno subito questa castrazione? Onestamente, una cosa del genere la trovo scorretta nei confronti del consumatore. E, purtroppo, nessuno ha affrontato con il dovuto peso la questione. Magari, sarebbe interessante sentire Peugeot cosa ha da dire a proposito!“. Leonardo Palmieri

Mi si è ristretta la batteria? C’è una spiegazione, non è un dato anomalo

Risposta. Abbiamo chiesto agli esperti di Power Check Control di aiutarci a rispondere. Ci hanno spiegato che questa riduzione della capacità utilizzabile da 50 kWh nominali a circa 44 kWh a veicolo nuovo con SoH 100% è una scelta del gruppo Stellantis. Applicata uniformemente ai modelli Peugeot, Citroën, Opel e DS con la stessa batteria. Le ragioni possono essere: 1) Sicurezza e affidabilità: limitare la capacità utilizzabile riduce il rischio di stress termico e chimico sulle celle, migliorando la durata. 2) Gestione del degrado: mantenere un buffer permette di compensare, almeno in parte, la perdita naturale di capacità nel tempo, preservando l’autonomia percepita dal cliente. 3)Strategia del costruttore: è possibile che Stellantis abbia scelto di riservarsi la possibilità di ‘sbloccare’ capacità aggiuntiva via software per migliorare l’autonomia senza interventi hardware. In definitiva: quei 270-280 km di autonomia (in inverno, peraltro) non sono un dato anomalo, come potrebbe sembrare per un’auto che, in origine, annunciava 340 km. Ora le cose stanno migliorando un po’ per tutti i marchi. Per Peugeot se nelle prime versioni la capacità utilizzabile era di circa 44 kWh su 50 (88%), ora con la nuova generazione sembra che siano circa 51 kWh su 54 (94%). Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it