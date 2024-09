Mi piace la R5, ma poi la batteria dura?

Mi piace la R5, ma poi la batteria che durata avrà? Un lettore è interessato alla nuova Renault in arrivo a inizio 2025, ma ha un dubbio da chiarire. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Mi piace la R5, ma non voglio auto che si svalutino in fretta

“Essendo in procinto di andare in pensione, sto pensando di comprarmi una bella Renault 5 elettrica, tornando all’auto di quando ero ragazzo. E contando sul fatto che nel 2025, come ho letto, ci siano di nuovo gli incentivi per chi acquista questo tipo di vetture. È per questo che vi seguo da qualche tempo, guardando anchei vostri video su YouTube, sempre interessanti. Quel che mi spaventa, però, è la durata della batteria. Alcuni amici al circolo mi stanno dissuadendo dal passare all’elettrico sostenendo che dopo poche migliaia di km la percorrenza scende in modo significativo. Al punto di far perdere di valore la macchina stessa. Io non sono uno che cambia l’auto tutti gli anni, ma comunque mi scoccerebbe fare un pessimo affare e farmi dire dagli amici “te l’avevamo detto”. Avete dati precisi in proposito? Grazie e complimenti per quel che fate per rendere le auto elettriche più comprensibili“. Gaspare C.

Degrado medio rilevato sul 10 mila auto: 1,8% all’anno

Risposta. La durata della batteria dipende da molti fattori, tra cui il modo in cui l’auto viene ricaricata. In genere si ritiene che le ricariche lente, in AC, salvaguardino meglio la durata delle celle. In generale, comunque, possiamo rifarci agli studi delle società più accreditate. Da ultimo Geotab, specializzata nell’analisi dei dati, ha reso noti gli esiti di un monitoraggio di 10 mila auto elettriche, rivelando che in media il degrado è dell’1,8% all’anno. In genere questa perdita è più accentuata nei primissimi anni di vita della batteria, per poi stabilizzarsi su valori inferiori. Che cosa significa per la Renault 5 in arrivo un degrado dell’1,8% all’anno? Significa perdere poco più di 7 km all’anno e quindi avere dopo 5 anni un’autonomia di 375 km invece di 420. Tenga conto che i dati della ricerca di Geotab sono registrati sulla performance di auto elettriche in commercio da alcuni anni. Ma la tecnologia migliora: in una precedente analisi della stessa Geotab, nel 2019, era stato rilevato un degrado del 2,3%.