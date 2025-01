Mi piace la R5, ma ho dei dubbi…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Mi piace la R5 e sto pensando di passare dal diesel all’elettrico, mo ho ancora dei dubbi e gli amici mi scoraggiano: consigli? È la domanda di Roberto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Mi piace la R5, ma gli amici mi dicono che l’elettrico va a morire e tornerà il diesel…

"S to seriamente pensando di acquistare una vettura elettrica. Mi sono letteralmente innamorato della nuova Renault 5 anche grazie alla vostre VIDEO-PROVE. Faccio non più di 9.000 km annui, ora possiedo una Mazda CX3 diesel (che va molto bene) ma per i km che faccio ha bisogno di molta manutenzione. Quindi mi sarei orientato su un benzina ……poi mi sono detto, perché non elettrico? Tratto casa-lavoro 16\17 km andata e ritorno partendo dalla collina e scendendo per un dislivello di 450 metri. Ogni giorno non faccio più di 20 km e qualcosa in più il sabato, ma non più di un centinaio di km. Sarei orientato sulla versione da 120cv (anche perché già la spesa per questa è fuori il mio budget). In casa ho una linea semplice a 3kW senza fotovoltaico, una volta a settimana avrei la possibilità di una ricarica gratuita nel posto di lavoro. Pensate che mi dovrei lanciare, nonostante i commenti di amici vari sul futuro dell'elettrico che andrà a morire, si tornerà al diesel , non venderai mai la tua elettrica usata etc. etc.? ". Roberto Renucci

Ci sono tutte le condizioni per rompere gli indugi

Risposta . Secondo noi ci sono le condizioni ideali per comprarsi la prima auto elettrica. La percorrenza è limitata e quindi un’auto come la Renault 5, nelle varie taglie di batteria, ha comunque l’autonomia necessaria per coprire i percorsi indicati. Tanto più che il costo della ricarica è abbattuto dal fatto di poter ricaricare a casa e, una volta a settimana, di rifornire gratuitamente al lavoro. Quindi con costi decisamente più bassi rispetto alle ricariche pubbliche e, soprattutto, con una netta convenienza rispetto alla benzina. In coda alla sua mail Roberto ha aggiunto una domanda proprio sulla ricarica domestica: “In dotazione la Renault 5 dà un cavo Tipo 2 senza il Tipo 1. Sarebbe sufficiente l’acquisto di cavo Tipo 1 per la ricarica domestica o a quel punto sarebbe meglio mettere una colonnina? Budget non più di 400/500€ (tutti, se non di più, i soldi li metterei nella macchina“. Secondo noi sarebbe sufficiente l’acquisto del cavo (il budget è più sufficiente). L’importante è che un elettricista qualificato verifichi la sicurezza dell’impianto, magari installando una presa industriale.

