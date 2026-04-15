











Mi piace la R5, ma è un’auto sicura? Stefano ci scrive su Linkedin condividendo i dubbi sulle auto elettriche.

Mi piace la R5, ma in caso di incidente che succede?

“Vi scrivo perché sono molto tentato di comprarmi una Renault 5. La macchina mi piace molto e non avrei problemi per l’autonomia e la ricarica, dato che ho una presa in garage a casa e la useremmo soprattutto in città. C’è però un problema chi vi sottopongo, una pulce nell’orecchio che mi hanno messo alcuni colleghi. Dicono che le auto elettriche si incendiano più facilmente e che in caso di incidente sono meno sicure delle macchine normali, a benzina. Cosa che mi fa pensare, visto che questa seconda auto di casa la userebbero spesso moglie e figli. Potete tranquillizzarmi? Grazie per un’eventuale risposta e per quanto fate per tutti i lettori“. Stefano Bondi

Ecco il test più accreditato, rassicurante (come per le altre EV)

Risposta. Tra le tante leggende metropolitane che circolano attorno alle auto elettriche c’è quella, ricorrente, della scarsa sicurezza. Ma si tratta, appunto, di una leggenda, smentita dalle stesse compagnie di assicurazione e dai test (con incidenti simulati) organizzati da enti indipendenti. Tra tutti il più accreditato è EuroNCAP, che sottopone tutte le vetture a prove d’urto molto severe, da cui le elettriche escono sempre con ottimi risultati. Molto meglio delle termiche. Anche la R5 ha avuto un punteggio rassicurante, anche se non al top, con una valutazione complessiva di 4 stelle (il massimo è 5). Nelle 4 voci considerate (100 è il puntggio massimo) il risultato è stato: 80% nella protezione degli adulti. 80% nella protezione bambini. 76% nell’impatto con gli utenti vulnerabili della strada (pedoni e ciclisti). 68%, l’aspetto più critico, nelle dotazioni di assitenza alla guida. Le foto che pubblichiamo dimostrano che, nonostante i botti, non cè stata traccia di scintille o fiamme. Checché se ne dica nei bar e sui social. E le elettriche cinesi, oggetto di voci maligne, spesso escono dai test con voti migliori della concorrenza occidentale.