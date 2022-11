Mi piace la MG4, ma è un marchio nuovo, cinese… Andrea, un lettore, chiede se c’è da fidarsi dell’affidabilità di questo nuovo modello, attesissimo. VIDEO.

“Mi permetto di disturbavi per chiedere un consiglio. Siamo – i miei genitori ed io – interessati alla MG4, di cui ci piacciono sia le caratteristiche tecniche, sia il prezzo. Per noi, sarebbe la prima “elettrica”. Non abbiamo preoccupazioni sull’autonomia, anche perché la useremmo soprattutto per tragitti brevi e potremmo ricaricarla a casa. E abbiamo a disposizione, in ogni caso, un’auto a benzina, a cui si aggiunge, all’occorrenza, quella della mia fidanzata, anch’essa endotermica. Qualche dubbio, invece, è legato al fatto che è Mg è un marchio “nuovo”, o meglio “rinnovato” che si affaccia in Europa (la qualità del made in China non è sempre ottima). L’affidabilità sarà all’altezza delle aspettative? Vi ringrazio per l’attenzione. Invio la presente dopo aver letto varie recensioni, compresa ovviamente quella del vostro sito“. Andrea Ottolia

Risposta. Ormai non si può più parlare genericamente di “auto cinesi”: ci sono oltre 60 Case automobilistiche attive, più che in Europa o negli Stati Uniti. E, ovviamente, offrono livelli di qualità e di prezzo diversi, esattamente come avviene da noi. Tenga conto poi che le auto ormai le fanno i robot e l’incidenza della manodopera locale, in tutto il mondo, è minima. Il che fa sì sia il livello qualitativo sia sia appiattito verso l’alto ovunque, se il progetto iniziale è valido. Venendo alla MG, si tratta di uno storico marchio inglese che da diversi anni fa parte di SAIC, uno dei gruppo cinesi più accreditati. La qualità delle sue auto made in China, come ovvio, si potrà giudicare solo nel tempo, ma le credenziali sono buone. E Paolo Mariano, che l’ha potuta provare a lungo, nel video sopra sopra ne dà un giudizio entusiastico, non solo nell’imbattibile rapporto qualità/prezzo. Quello che invece si può verificare subito, prima dell’acquisto, è se la marca che ci interessa ha una buona rete di assistenza. In grado di intervenire in caso di problemi, fosse anche solo la sostituzione di un paraurti. E anche controllare che i tempi di consegna, a quanto pare lunghi, siano compatibili con le nostre esigenze.