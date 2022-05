Mi piace la Megane, ma quanti km fa? E gli incentivi…?

Mi piace la Megane, ma quanti km fa veramente? Sono attendibili i 450 km “ufficiali”? E rientra negli incentivi? Lo chiede Eugenio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Mi piace la Megane, me la consigliate?

“Da tempo vi seguo, incuriosito da questa nuova moda dell’elettrico. E sono tentato di fare anch’io il salto, rivendendo la mia Mercedes Classe A a gasolio del 2015 intestata a mia moglie. Devo dire che non mi dispiace la nuova Renault Megane, per la quale il concessionario mi parla di un’autonomia di 450 km. Non sono tanti, ma per i miei spostamenti potrebbero bastare, ma leggo qui e là nei vostri articoli che bisogna diffidare dei numeri ufficiali. Quanto fa veramente? Seconda domanda: in questi giorni non si fa che sentire notizie dell’arrivo dei nuovi incentivi. Ma si parla del limite di prezzo per le vetture elettriche di 35 mila euro: sbaglio o la Megane non rientra in questo limite?“. Eugenio Marinelli.

Autonomia reale, autonomia effettiva: ecco quanto fa

Risposta. I numeri “ufficiali” a cui fa riferimento sono i dati di omologazione WLTP: effettivamente per la Megane E-TECH il dato medio è di 450 km. Quant’è attendibile questa cifra nella realtà su strada? Lo è se si circola in città, grazie alle basse velocità e alla frenata rigenerativa. Non lo è se si viaggia su strade statali e, ancor meno, in autostrada. Qui in particolare il sito francese Automobile Propre nella sua prova su strada ha rilevato un’autonomia reale di 252 km, viaggiando ai 130, e di 306 km se invece si va a 110. Quattroruote ai 130 rileva invece 272 km, differenza che può essere legata alla differenza nella temperatura a cui è stato effettuato il test. La media di consumo in questo caso è di 4,0 km/kWh. Stiamo parlando della versione con batteria 60 kWh, che di fatto ti consente di fare viaggi autostradali di 200-250 km (è bene tenersi sempre un margine di carica nella batteria). Quanto agli incentivi, il limite a cui fare riferimento è di 35 mila euro più IVA, quindi 42.700 euro. La Megane ci rientra con più di una versione.

