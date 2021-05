Mi piace la 500 elettrica, ma…/ Vaielettrico risponde

Mi piace la 500 elettrica, ci scrive Gianluca, chiedendo consigli sulla versione da scegliere. Antonio, invece, cerca una 7 posti che…/ Vaielettrico risponde. Ricordiamo he i costi quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Mi piace la 500, ma quale versione scegliere?

“Vi seguo da un po’ perché ho intenzione di sostituire la seconda auto di casa, la mia affezionata Panda. Volendo restare su un prodotto italiano, guardo alla 500 e mio figlio 19enne insiste per comprarla elettrica, anche se costicchia parecchio. Ho due domande. La prima: leggo che ci sono due opzioni per la batteria, da 23 e 42 kWh, con differenza di prezzo di circa 3 mila euro, quale mi consigliate? Usandola solo a Milano e dintorni, forse l’autonomia di 180 km della prima forse può bastare…La seconda domanda: quanto spenderei per l’elettricità? Ho una presa di corrente in garage, fortunatamente, e potrei utilizzare questa per la ricarica, anche se qualcuno dovrà spiegarmi come si fa...”. Gianluca.

Mi piace la 500… / Il nostro consiglio? La versione 42 kWh

Risposta. Nonostante tutto, ci sentiamo di consigliare la versione da 42 kWh, anche se più costosa. Pensiamo che quei 3 mila euro, a lungo andare, si riveleranno ben spesi. Per almeno due buoni motivi. Il primo: questa auto è stata concepita, anche nelle forme esterne, per ospitare la batteria più grande. Ricavare un’autonomia di 320 km in un’auto così piccola è stato un ottimo risultato, di cui dare atto alla Fiat. E a noi sembrano pochini 180 km, per quanto si viaggi prevalentemente in città. Anche perché questo range d’inverno, col freddo, si riduce, e col tempo qualche altro km viene rosicchiato dall’usura della batteria. Il secondo motivo è che siamo convinti che, quando sarà il momento di rivendere l’auto, sarà più facile piazzare il modello da 42 kWh. Che, anche dopo qualche anno, avrà conservato un’autonomia accettabile. Quanto alla ricarica a casa, calcoli una spesa di circa 0,20 euro per ogni kWh prelevato dalla rete, con cui in città fai 7-8 km. Sul suo sito la Fiat h una sezione per calcolare quanto si risparmia rispetto alla benzina. Quanto al come si ricarica, suo figlio imparerà molto in fretta e le spiegherà…

“Cerco un’auto elettrica con 7 posti…”

“Ho una domanda per la vostra rubrica spero possa interessare in molti. Volendo acquistare un’auto elettrica dotata di 7 posti, non per forza comodi quelli aggiuntivi, anche 2 strapuntini per bambini, non c’è nessuna soluzione disponibile? Se non il furgone della Nissan eNV200? possibile mai che l’altra soluzione debba essere la Tesla da 100k? La Skoda Enyaq invece sarebbe un’ottima candidata visto che già la Kodiaq la fanno 7 posti… Perché mai questa lacuna?“. Antonio Nigro.

Risposta. Per la verità un’altra soluzione ci sarebbe, sempre in casa Tesla e non da 100 mila euro come il Model X. Il Model Y, da tempo ordinabile in Italia, ha come optional la terza fila di sedili (nel bagagliaio), portando così la capienza complessiva a 7 posti. Di listino costa 63.980 euro, a cui va aggiunto però il prezzo dei due sedili aggiuntivi. Al momento il Model Y non è ancor in consegna in Italia, sul suo sito Tesla assicura che lo sarà entro quest’anno.