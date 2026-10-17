Mi interessa la Smartina, quando arriva? E quanto costa?

Mi interessa la Smartina, la nuova #2, ma quando arriva? E che cosa si sa del prezzo? Un lettore romano è interessato a comprarla e chiede notizie. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Mi interessa la Smartina, per me è un vecchio amore…

“Mi interessa la nuova Smartina elettrica, di cui ho letto un articolo sul Messaggero. Ma vorrei saperne di più, perché non si parlava né di prezzo né di tempi di consegna (avrei bisogno di cambiare auto a inizio 2027). Avete queste notizie? È una macchina che consigliate? Io avevo la vecchia Smart a benzina e venderla per un’auto più grande, avendo messo famiglia, fu un piccolo dolore. Adesso che la famiglia è cresciuta potrei tornare alla Smart. E l’idea di averla elettrica mi stuzzica parecchio, avendo anche una presa per fare rifornimento in garage. La consigliate?”. Andrea S. da Roma

Prezzo su strada 20.840, consegne da inizio 2027

Risposta. Cominciamo dal prezzo: per la Smart #2 siamo a 19.990 euro, più la messa in strada, che costa 850 euro. Quindi il totale è di 20.840 euro. L’auto è già prenotabile e le prime consegne dovrebbero avvenire a inizio 2027. Ma su questo è meglio fare una verifica direttamente in concessionaria. Non abbiamo ancora avuto modo di provare questo nuovo modello, di cui si conoscono comunque tutte le caratteristiche. A cominciare dall’autonomia ufficiale, che è di 290 km, percorrenza che può anche aumentare se l’uso è prevalentemento cittadino. Tanto più nel traffico di Roma, con continui stop-and-go. La batteria ha una capacità di 35,7 kWh, con celle fornite dal colosso cinese CATL. Il consumo annunciato è di 13,6 kWh per 100 km. Se si ricarica a casa, a un prezzo ipotetetico di 0,30/kWh, significa spendere 4 euro, la metà rispetto a un’auto analoga a benzina. In viaggio si possono utilizzare le colonnine in corrente continua e bastano 20 minuti per riportare la batteria dal 10, all’80%. Il tempo di un caffè e di una telefonata…

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