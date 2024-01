Mi fido o no di una ID.3 usata con 77 mila km? Davide vuole comprare una seconda auto elettrica e pensa a una Volkswagen di seconda mano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Mi fido o no? Ha tre anni di vita, quanta autonomia potrebbe aver perso?

“S ono in possesso di un auto elettrica, una Renault Zoe. Ci siamo trovati davvero bene dopo un anno di utilizzo e 30.000 km fatti. Ho deciso di cambiare anche la macchina termica familiare e passare così a tutte e due le auto in famiglia elettriche. Mi sono indirizzato su una Volkswagen ID.3 usata che posso permettermi, solo che non mi convincono i 77.000km che ha. Quanto può aver perso di autonomia in tre anni con questi km? Il concessionario la fa facile, dicendo: “Solo qualche km, nulla di grave”. Ma prendere un’auto che ha già un 40 o più km in meno di utilizzo mi preoccupa. Fatemi sapere se possibile qualche informazione per capire come comportarmi. E che linea di percentuale persa o km dovrebbe avere per non prendere fregature. Grazie “. Davide Donvito

Solo con il check della batteria lo scopri e decidi se comprare e a quanto

Risposta. Un rivenditore serio non dovrebbe limitarsi a farla facile, come segnala invece Davide. Dovrebbe attestare la capacità residua della batteria con un check certificato, che accerti di quanto si è ridotta l'autonomia dopo 77 mila km. Il numerino che se ne ricava è fondamentale non solo per decidere se acquistare o meno, ma anche (in caso affermativo) di stabilire qual è un prezzo congruo. Esistono statistiche a cui fare riferimento? La Volkswagen, come la maggior parte dei costruttori, si guarda bene dal fornirle e nella pratica il degrado cambia da auto ad auto a seconda dell'uso che se ne fa. Esempio: con la sua prima ID.3 il nostro Paolo Mariano ha fatto un check dopo 18 mesi e 50 mila km, scoprendo che la batteria era scesa al 95%, tutto sommato un buon dato. Ma in rete si trovano video che attestano risultati peggiori, come quello accertato dallo YouTuber Battery Life, che ha riscontrato un calo dell'8% dopo solo 14 mesi e 25 mila km. Ergo: meglio verificare bene l'auto che ci interessa e solo dopo, con un certificato in mano, decidere se comprare e a quanto.