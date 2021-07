Mi fido della Tesla Model 3 “cinese”, con le nuove batterie LFP? Ci scrive un lettore, Giacomo, che ha appena ordinato una Standard Range Plus con batterie NMC (448 km di autonomia). Il venditore gli propone di modificare in corsa l’ordine. E di sostituirla con una Long Range di produzione cinese con batterie LFP LitioFerro-Fosfato (580 km di autonomia). Costa circa 4.000 euro in più, ma con 132 km di range extra. Vale la pena? Ci sono svantaggi nelle batterie LFP?

Mi fido della Tesla…?/ Differenza di prezzo: 4 mila euro

“Vi leggo da molto, siete un’ottima fonte di informazioni e spunti. Dopo lungo riflettere, ho deciso di saltare l’ostacolo del costo iniziale ed acquistare un’elettrica. Ho provato e valutato VW e Tesla e ho deciso che, per quanto mi riguarda, la seconda offre un miglior rapporto qualità/prezzo. Dopo aver affrontato alcune difficoltà con il reparto vendite di Tesla, sono riuscito a portare a conclusione l’ordine di una Model 3 SR+. Consegna prevista per metà settembre. Tuttavia il dubbio ha ancora da dissiparsi completamente. Il venditore Tesla mi ha proposto di valutare un upgrade verso una versione Long Range di produzione cinese, quasi in pronta consegna. Sotto il capitolo differenze, tra Long Range “standard” e “cinese” mi ha evidenziato essenzialmente solo il dato di autonomia. 614 km WLTP per l’americana contro 580 dell’asiatica. Conoscendo i piani di Elon per l’utilizzo di batterie LFP per i modelli a performance “ridotta”, ne ho chiesto. La risposta è stata affermativa: sono LR con batterie LFP. Chiaramente c’è la questione prezzo. Sul sito Tesla in pronta consegna risulta un adeguamento di showroom di 2k€ rispetto al prezzo di listino. Sarebbero quindi circa 4k€ in più della SR+ con batterie NMC. Che fareste voi? Avete mai sentito di queste LR cinesi?“. Giacomo.

Mi fido della Tesla…?/ Le differenze tra le due batterie

Risponde Paolo Mariano – Sapevamo che Tesla commercializza la versione Standard Range con batteria LFP (litio ferro fosfato). Ma fino ad oggi, non avevamo mai letto di una versione Long Range con batterie LFP. Abbiamo contattato il Servizio Clienti Tesla: ci ha confermato che è in corso la richiesta di omologazione per una versione Long Range con batteria LFP. Ma al momento non hanno la certezza di una prossima commercializzazione di questa versione, né tantomeno delle relative caratteristiche tecniche. Ciò che sappiamo è che la versione Standard Range con batteria LFP è un po’ più pesante della sua pari con batterie NMC (circa 130 kg).Per quanto siano stati fatti progressi in termini di aumento della densità energetica, questa risulta ad oggi essere comunque inferiore a quella delle batterie NMC. A un maggior peso tendiamo a immaginare corrispondano consumi leggermente superiori. Le prime Standard Range commercializzate in Italia supportavano inoltre ricariche a potenza ridotta rispetto alle sorelle NMC. Ma. con un recente aggiornamento software, ora sembra che le differenze siano trascurabili.

Il vantaggio delle FLP: durano molto di più

Inizialmente pareva che le Tesla Model 3 dotate di batteria LFP avessero anche una maggior sensibilità alle basse temperature. E che questo portasse a una veloce riduzione dell’autonomia con freddo intenso. Non è chiaro se questo problema sia effettivo o sia piuttosto dovuto a un’imperfetta gestione della climatizzazione delle celle. O ancora a un più complesso e non sempre ottimo funzionamento del sistema di monitoraggio delle celle. Ci riserviamo di effettuare dei test di persona non appena sarà possibile. Ciò che sappiamo della chimica LFP è che può supportare un più alto numero di cicli di carica-scarica prima di vedere compromesso il proprio funzionamento. Questo è il motivo per il quale da molti anni questa chimica viene impiegata ad uso industriale. 3500/4000 cicli prima di percepire un decadimento della batteria, al ritmo di tre cicli completi al giorno, significano oltre 3 anni e mezzo di funzionamento. L’applicazione in un’auto rende virtualmente infinita la durata negli anni della batteria, visto che i cicli giornalieri sono molto inferiori. Valuti Lei, Giacomo, i pro e i contro: se la Long Range FLP è effettivamente disponibile, forse il gioco vale la candela…

