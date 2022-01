Mi fai provare la tua Tesla? E tutti diventano Verstappen

Un oscuro demone elettrico si impossessa di chi si appresta a provare un Tesla. Ce lo spiega Claudio, che già consciamo per averci fatto il resoconto della sua esperienza in auto elettrica. Ma la sua Tesla Model Y suscita anche l’interesse degli amici che fanno la fila per provarla. Trasformandosi, come dr Jekill e mr Hide, in cloni di Verstappen. Ecco il suo godibilissimo racconto.

Di Claudio Floridi

Volevo condividere con voi alcune mie esperienze di quando mi viene chiesto di provare la mia Tesla. Il racconto che segue si riferisce a ieri sera; ma ricalca le volte

precedenti con altre persone. È ironico solo nella parte epistolare non nei fatti.

Una delle cose che il genere umano ha sempre avuto difficoltà ad accettare è stato il processo di cambiamento sia nell’ambito lavorativo che in quello privato. Ho un gruppo di amici, bravissime persone, che considerano i motori termici la propria vita ….

Il mio racconto inizia con uno di questi (non l’unico) che mi chiede è tua la Tesla? Me la fai provare? ….certo che si.

Non so spiegare perché ma appena si mette al volante, comincia la mutazione, peli lunghi su mani e piedi, occhi iniettati di sangue e sporgenza dei canini. All’inserimento della marcia la trasformazione è completata: il demone elettrico si è completamente insediato in lui. La valutazione della macchina consiste nel cercare di abbassare tutti i tempi, sino a quel momento ottenuti con il suo mezzo, nel transitare dentro il centro storico, nell’arrivare ai soliti negozi dove fa la spesa e soprattutto raggiungere l’area industriale dove lavora cercando di ottenere un tempo strepitoso e valutare se riesce ad arrivare al posto di lavoro qualche secondo prima.

Poi è la volta della frenata dopo aver lanciato l’auto, per capire quanto l’impianto frenante riesce a sopportare lo sforzo. Immagino che quando porta a scuola i suoi figli, essendoci diversi passaggi pedonali, voglia provare se l’impianto resiste a multiple vigorose frenate, mah.

Per concludere passiamo allo 0 – 100 ma non su una bella strada dritta, bensì in una rotonda per capire se la macchina “tiene”, quante volte la rotonda si riesce a fare e quante volte entra in funzione il controllo di trazione. Anche in questo caso suppongo che i suoi percorsi giornalieri prevedano diverse rotonde che vanno affrontate alla massima velocità. Finalmente decide di fermarsi, ritornano anche le sembianze umane, o quel che ne rimane dopo una essersi sottoposto ad una prova così massacrante.

Io non ricordo di aver provato auto di conoscenti cercando di arrivare ai limiti consentiti dal mezzo, mentre quando le persone provano la dinamicità e le prestazioni di una bev pretendono il massimo. Chissà perché.

Terminata la prova iniziano i commenti “si va beh ma ha poca autonomia” ….. questa affermazione dopo aver infranto qualsiasi record dei percorsi a cui è solito impegnarsi; “ci mette troppo tempo per ricaricarsi” forse perché pensa che chi utilizza una auto elettrica non ha bisogno di dormire, mangiare, bere e produrre qualche necessità fisiologica.

Gli ho elencato i plus: l’auto carica tutte le mattine, fotovoltaico quindi costi bassi, comodità, silenziosità, piacere di guida, preriscaldamento/ raffrescamento da remoto, sentinella mode, sicurezza di guida, tenuta di strada, supercharger che è ampia autonomia, ottimo infotainement e per finire drastica riduzione di agenti inquinanti etc..

La sua ultima domanda è stata “si ma se andiamo a Berlino quanto ci metti?”

A questo punto ho deciso di arrendermi senza neanche l’onore delle armi …… il processo di cambiamento è più difficile di quanto mi aspettassi.