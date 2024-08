Mi dite cos’è questo UCO (Unidientified Charging Object)? Li Auto Mega

“S apreste aiutarmi a identificare questo unidientified charging object (Uco), fotografato a Silvaplana (CH) „ . Dario Colombo

Risposta- Il veicolo in questione è il grande monovolume Li Auto Mega, messo sul mercato alla fine dello scorso anno. Come sia arrivato in Svizzera (e con targa cinese) non possiamo saperlo. Si tratta comunque di un’auto di grandi dimensioni (lunga 5,35 metri larga quasi 2, con 7 posti) ed è una delle auto più aerodinamiche al mondo.

Nei primi rendering diffusi dal costruttore Li Auto pareva dovesse chiamarsi Whale (balena) in omaggio alla forma davvero molto originale.

Le linee sfuggenti a gigantesca goccia, con i montanti A inclinati che confluiscono nel cofano corto e inclinato, il tetto slanciato, le maniglie delle portiere a scomparsa e i cerchi dal design dinamico garantiscono un coefficiente di resistenza stimato a 0,21. Un record.

la ricarica rapida in corrente continua (DC) a 800V, consentendo di percorrere quasi 600 km con una ricarica di 22 minuti. Monta un pacchetto di batterie ternario Qilin (NMC) di CATL da 102 kWh. Dal punto di vista tecnico si basa sulla nuova piattaforma di Li Auto che supportain corrente continua (DC) a 800V, consentendo diMonta un pacchetto di batterie ternario Qilin (NMC) di

Ha la trazione integrale grazie a due motori elettrici da 544 CV totali e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi.

Il prezzo è di 76.000 euro nel suo allestimento top di gamma- Ma per il momento non è prevista la commercializzazione in Europa.

