Mi conviene una Golf a benzina o un’elettrica, come la Cupra Born o la VW ID.3? È la scelta su cui sta ragionando Mauro, un lettore aostano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Mi conviene una Golf o…/ Faccio 40 km al giorno

“Sono interessato ad acquistare un’auto elettrica. Sarei orientato alla Cupra Born 204 cv 58 kWh o WV.ID3 204 cv 58 kw. Potenza ideale urbano ed extraurbano in quanto il pacco batteria pesa meno rispetto alle 77kWh, riducendo notevolmente i consumi. Sono preoccupato, in quanto ora ho una vecchia Golf a gasolio che fa circa 17 km con un litro, percorrenza annua non più di 10.000 km. Ho la possibilità di installare waalbox in garage e aumentare la potenza del contattore da 3,5 kW a 6 kW. Il mio percorso giornaliero è circa 40 km tra lavoro, bimba scuola e commissioni varie. Il mio tragitto per il 95 % dell’anno è urbano e extraurbano, poca strada in salita e 5% autostrada (solo quando vado in vacanza). Ho fatto un ragionamento, probabilmente sbagliato, ma non ne sono sicuro…..“ .

Con 50 litri faccio ora faccio 800. Quanto spenderei passando all’elettrico?

“La Cupra Born costa circa 43.000€,meno incentivi statali € 5.000,meno contributo regione Valle d’Aosta € 5.000: l’auto mi costerebbe circa € 33.000. Il prezzo è quasi uguale a una Golf VIII 1.500 a benzina 130 cv: € 33.000. Cosa faccio? Mi conviene l’elettrico? Ho visto parecchi video su auto elettriche e auto con motore termico…..ne ho sentite di tutti i colori….e non so più cosa pensare…. Con un’ipotetica Golf la percorrenza con 50 litri di benzina è di circa 800 km, per un costo di € 92,00. Con un’ipotetica Cupra Born 58 kw 204 cv quanti km riuscirei a percorrere con una guida “tranquilla”? Quanto mi costerebbe percorrere lo stesso identico chilometraggio con l’auto elettrica (800 Km)? Riesco a dimezzare il costo di più ricariche con wallbox in garage per 800 km? Attendo un Vs riscontro“. Mauro Vuillermin – Aosta

Mi conviene una Golf o…/ Dipende da quanto si paga l’energia…

Risposta. Ci sono molte variabili da considerare, ma la prima è sicuramente il prezzo che si paga per l’energia. Il costo per kWh oggi varia da un minimo di circa 20 centesimi per chi ha vecchie tariffe legate al “mercato libero” ai 53 che invece toccano a chi ha scelto la “maggior tutela“. C’è una terza opzione, però, che molti lettori stanno praticando. Si tratta degli abbonamenti flat che grandi società come Enel X Way, Be Charge, A2A e altre offrono con prezzi mensili molto competitivi, poco più di 30 cent al kWh. E sono utilizzabili anche su altre reti, come Duferco, una delle più diffuse in Valle. Quanta strada fai con un kWh? La Born è omologata per 15,3 kWh/100 km. Per 800 km fanno 122,4 kW, la spesa la può calcolare ognuno sulla tariffa che paga normalmente. Tenendo conto che i consumi delle elettriche in salita aumentano sensibilmente (ma poi in discesa si recupera…). Consideri anche che la manutenzione di un’elettrica costa molto meno di una termica. Infine: a quei prezzi c’è da considerare anche la Tesla Model 3, con un listino che ora parte da 44.900.