Mi conviene riscattare la ID.3 pagando la maxi-rata?

Mi conviene riscattare la mia Volkswagen ID.3 pagando la maxi rata finale, poco meno di 15 mila euro? Alessandro è indeciso e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Mi convìene riscattare? O meglio passare al nuovo modello con più batteria?

“Buongiorno cari amici, sono un felice possessore di una Volkswagen ID.3 base (45kWh). Venerdì mi recherò in concessionaria perché a giugno mi scade il finanziamento Valore Garantito. Vi chiedo un consiglio. La maxi rata finale è di poco meno di 15.000 euro. L’auto sui vari siti di usato è valutata circa 20.000 euro. Mi trovo bene con la mia auto, trovo però un difetto il doverla ricaricare all’80%, in quanto ricarico in colonnina gratuita riservata ai residenti non avendo elettricità in garage. Vi chiedo: le nuove ID.3 (o altra auto elettrica di segmento simile del gruppo) possono essere caricare al 100% senza rischiare di usurare prematuramente la batteria? Dal punto di vista tecnologico mi conviene cambiare auto? Dal punto di vista economico cosa devo aspettarmi se per esempio acquistassi ID.3 nuova generazione 56 kWh. Ogni altro consiglio inerente la mia situazione è gradito. Grazie per il vostro lavoro“. Alessandro

Dipende da una serie di riflessioni: l’autonomia, per esempio…

Risposta. Ci sono molti “dipende” nella risposta ai quesiti di Alessandro. Il primo riguarda l’opportunità di riscattare la ID.3 da 45 kWh che sta guidando ora: in che condizioni si trova la batteria? L’autonomia residua è sufficiente per le sue percorrenze, considerando che col tempo ci sarà un ulteriore calo? Da questo punto di vista ci sembra opportuno considerare il passaggio a una nuova ID.3, magari nella versione Pure e una batteria da 52 kWh, pra proposta a 36.490 euro. Quindi con un’autonomia superiore di un buon 25% rispetto all’auto che sta guidando ora, essendo anche un’auto più efficiente. Questo se la sua formula contrattuale lo consente. Quanto alla possibilità di caricare l’auto al 100%, non ci sembra che i suggerimenti di Volkswagen siano cambiati nel corso degli anni. Restiamo a quel che ha ribadito più volte Frank Blome, il capo del settore batterie di VW Group. Ovvero che è consigliabile normalmente non andare oltre l’80% (e in AC, se possibile), limitandosi a fare il pieno al 100% solo in occasione di lunghi viaggi.