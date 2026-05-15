MG4 Urban: un “game changer” per l’auto elettrica?







Guardando a quello che sta facendo in Cina e a quello che promette di fare in Italia, l’ultima arrivata di casa MG, la nuova MG4 Urban, sembra avere le carte in regola per diventare il “game changer” dell’auto elettrica in Italia. La prima davvero per tutti, come prezzo, dimensioni, prestazioni. E potrebbe innescare una benefica “guerra dei prezzi” tra i costruttori di utilitarie alla spina.

In Cina, dove fu lanciata 8 mesi fa, MG4 Urban viaggia infatti a oltre 10.000 immatricolazioni al mese, per un totale di 100.000 unità, appena festeggiate. E’ un successo che fa da contraltare al mezzo fiasco della MG4 vecchia versione, best seller in Europa ma quasi ignorata in patria. E da qualche giorno si presenta con l’opzione della batteria a stato semisolido (leggi), più sicura, più capace, più duratura e poco sensibile alle temperature estreme.

Sotto la soglia di 20.000 euro (ed è un’auto da famiglia)

A dispetto del nome “Urban”, infatti, l’auto sbarcata questa settimana sul nostro mercato è una perfetta auto da famiglia (un segmento C a pieno titolo). Ma il prezzo d’attacco sotto i 20.000 euro è quello di un segmento A/B.

E le prestazioni di questa MG4 Urban sono compatibili con viaggi extraurbani a medio-lungo raggio: (325 km di autonomia, ricarica a 83 kW, quasi 8 km per kWh).

E a fine anno arriverà in Italia la batteria semi-solida

Con la nuova batteria semi-solid state che in Italia arriverà a fine 2026 la capacità salirà da 43 a 53,9 kWh e l’autonomia a 530 km nel ciclo cinese CLTC (circa 415 km nel ciclo WLTP). E potrebbe essere la definitiva quadratura del cerchio.

In Cina la Urban, chiamata semplicemente “nuova MG4”, va sul mercato all‘equivalente di 10 mila euro. Rimpiazza la precedente MG4 a trazione posteriore che costava l’equivalente di 20 mila euro. In Italia e in Europa, invece, MG4 resta, seppure aggiornata negli interni e nella tecnologia e posizionata leggermente più in alto sia come prezzi, sia come batterie (64 e 77 kWh nelle due versioni).

Ma è la MG4 Urban che arriva in Italia con l’ambiziosa missione di spaccare il mercato. E i responsabili italiani del brand, a partire dal country manager Andrea Bartolomeo, non ne fanno mistero.

Una segmento C “full optional” al prezzo di una citycar

Prezzo, prestazioni, allestimenti: tutto è messo a confronto con la diretta concorrenza per dimostrare che l’ultima arrivata della famiglia MG4 interpreta il nuovo paradigma di una segmento C praticamente full optional, venduta al prezzo di una citycar.

Nella slide qui sotto possiamo vedere il ricco allestimento della versione base, la Comfort da 43 kWh, messa sul mercato a 19.490 euro, cioè con sconto di 6.000 euro per chi l’acquista con i finanziamenti MG Finance, la joint venture di SAIC Motor e Banco Santander

Nelle tre slides successive i prezzi delle tre versioni delle MG4 Urban sono a confronto con quelli di:

due delle citycar elettriche più diffuse, BYD Dolphin Surf e Renault Twingo;

più diffuse, BYD Dolphin Surf e Renault Twingo; con altri competitor del segmento B come FIAT Grande Panda, Renault 5 e KIA EV2;

come FIAT Grande Panda, Renault 5 e KIA EV2; infine con modelli concorrenti del segmento C : BYD Atto 2, VW ID.3, Peugeot e-308, Renault Megane.

MG, in conclusione, mette da parte gli accenti emozionali o iper tecnologici della comunicazione tradizionale, per andare direttamente al sodo: MG4 Urban è la soluzione della maggior parte dei problemi di mobilità, al minor prezzo sul mercato. Suona come una dichiarazione di guerra (dei prezzi). Vedremo chi raccoglierà la sfida.

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