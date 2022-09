MG4: prezzo da 29.900 (meno bonus)

MG4 al lancio con un prezzo d’attacco a 29.900 euro, meno incentivi. Disponibili due batterie: una da 58 kWh 350 km di autonomia e una da 64 (450 km).

Batterie da 58 o 54 kWh, autonomia 350 o 450 km

La MG è una storica marca inglese, che da qualche anno ha traslocato in Cina sotto le ali del grande gruppo SAIC Motor. Ed è proprio dalla casa madre che arriva la nuova piattaforma intelligente MSP (Modular Scalable Platform), la base tecnica della MG4. Il nuovo modello appartiene per dimensioni al segmento C, quello della Golf, e sarà disponibile nei tre allestimenti Standard, Comfort e Luxury.

la MG4 Electric Standard ha una batteria da 51 kWh, autonomia 350 km nel (ciclo WLTP) e un motore elettrico posteriore che eroga una potenza di 125 kW (170 CV). Per questo allestimento, come si diceva, il prezzo parte da 29.990 euro.

MG4 Electric Comfort e MG4 Electric Luxury hanno invece batteria da 64 kWh e motore da 150 kW (204 CV) , che consentono un'autonomia fino a 450 km.

MG4: al lancio c’è già uno sconto oltre all’incentivo

Ecco come la marca cinese descrive le caratteristiche tecniche dalla MG4: “La disposizione orizzontale delle celle della batteria e l’altezza estremamente ridotta di 110 mm, la più compatta del settore – consente una sostanziale ottimizzazione dell’utilizzo effettivo dello spazio interno rispetto all’altezza ridotta del veicolo. La batteria è parte integrante della piattaforma MSP… La struttura intelligente e modulare consente numerosi vantaggi dal punto di vista della flessibilità, dell’uso dello spazio, della sicurezza e dell’esperienza di guida“. Per il lancio della MG4, MG Motor Italy con il supporto di Santander ha messo a punto un’offerta che “aumenta il vantaggio cliente“. Oltre ai 3.000 euro previsti dall’Ecobonus statale (5 mila con rottamazione), è previsto uno sconto di 1.000 euro. Sconto che raddoppia e nel caso in cui il cliente che abbia un’auto da rottamare e si avvalga di un prodotto finanziario MG.

