MG4 del 2023 con 15.500 km

Anno: 2023 Km: 15.500

Stato Batteria: n.d. Luogo: Varese Prezzo: 25.000 euro

MG4 del 2023 con solo 15.500 km vendesi. La propone Roberto, di Varese Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Roberto ci ha inviato una breve descrizione dell’auto che intende vendere: “Vendo la mia MG4 per passare ad un’altra auto elettrica. L’auto è molto bella. Tenuta molto bene, quasi sempre caricata a casa, solo un paio di volte in corrente continua. Ha pochi km, solo 15.500“. Il prezzo richiesto è di 25 mila euro. Per informazioni e contatti potete rivolgervi direttamente al venditore all’indirizzo mail djroby79@yahoo.it. Oppure, per qualsiasi altra domanda, potete scrivere a info@vaielettrico.it. Nel 2024 la MG4 si è piazzata al nono posto tra le auto elettriche più vendute in Italia, con 1.850 immatricolazioni.

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte man mano pubblicate (qui a fianco le ultimedue). Ci sono modelli di tutte le marche, auto, moto e scooter. Al momento quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Un modello spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.