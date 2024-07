MG4 Comfort, pompa di calore e altri dubbi

Enrico ha ricevuto da diversi venditori informazioni contraddittorie sulle caratteristiche tecniche di MG4 Comfort. Abbiamo girato le sue domande direttamente a MG Italia, che ha cortesemente risposto. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“A “A breve acquisterò una MG 4 versione Comfort e mi fareste un piacere se poteste chiarirmi alcuni dubbi che consultando più di una rivendita mi sono venuti. In sostanza chi è preposto a vendere questa macchina fornisce informazioni contrastanti con quanto dicono colleghi di altre rivendite.

Per esempio: sapete per certo se la Comfort è dotata di pompa di calore?

Retrocamera, internet Wallbox…

È possibile che si possa o non si possa montare, after market la telecamera posteriore e l’alettone pena il decadere della garanzia?

Altra notizia fornitami da una parte e negata da un’altra: è vero che la macchina ha un sistema per il collegamento ad internet e può fungere da hot spot?

Inoltre dovendo munirmi di wallbox per la ricarica domestica, avete qualche consiglio per un acquisto consapevole (e, possibilmente l’indicazione dei modelli corrispondenti)? In questo caso vorrei contenere i costi pur acquistando un prodotto qualitativo (la wallbox resterà all’aperto). Vi ringrazio per l’aiuto: è la mia prima elettrica e cerco di non fare passi falsi „ . Enrico

Quel che c’è e quello c he manca sulla MG4 Comfort

Risposta-Abbiamo chiesto informazioni direttamente allo staff di MG Italia. Eccole: Abbiamo chiesto informazioni direttamente allo staff di MG Italia. Eccole: