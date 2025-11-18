MG4 Anxin Edition: al debutto la prima compatta di serie con batteria semi-solida

Come anticipato in estate, Saic Motor ha presentato la MG4 Anxin Edition, una delle prime auto elettriche di massa dotate di batteria semi-solida. Una novità che potrebbe segnare un passaggio importante nella tecnologia delle batterie.

Il modello mantiene dimensioni e impostazione della MG4 già nota in Europa, ma introduce una chimica più avanzata, sviluppata con QingTao Energy, che promette maggiore sicurezza e densità energetica. Una mossa che rafforza la competitività del marchio cinese in un segmento sempre più strategico anche per il mercato europeo.

Una batteria che anticipa il futuro

La MG4 Anxin Edition – al debutto ufficiale al Guangzhou Auto Show – utilizza un pacco batteria semi-solida da 53,95 kWh basato su celle al manganese, sviluppate congiuntamente da SAIC e QingTao Energy. Pur mantenendo la stessa capacità della variante LFP da 530 km di autonomia (ciclo CLTC), il nuovo pacco aumenta leggermente il peso dell’auto (circa 15 kg in più), segno della diversa struttura interna.

La tecnologia “semi-solid-state“ prevede che oltre il 90% dell’elettrolita sia costituito da materiali solidi, con una piccola parte ancora liquida. Una soluzione intermedia, compatibile con le attuali linee produttive, che garantisce maggiore stabilità termica, densità energetica superiore e un potenziale miglioramento di sicurezza rispetto alle celle tradizionali a elettrolita liquido.

La Cina, nel frattempo, sta preparando una nuova nomenclatura normativa, ribattezzando questa tecnologia come “batterie solido-liquido” per distinguerla dagli accumulatori solid-state completi attualmente in sviluppo.

Design MG4 invariato, ma infotainment più moderno

Parlando dell’auto, la Anxin Edition mantiene il design della MG4 originale, con carrozzeria hatchback larga e bassa, frontale ispirato alla Cyberster e logo MG illuminato. Le dimensioni restano identiche: 4.395 mm x 1.842 mm x 1.551 mm di altezza, con passo da 2.750 mm.

Motore anteriore da 120 kW e 250 Nm, scatto 0–50 km/h in 3 secondi e autonomia dichiarata di 530 km CLTC: non cambia nemmeno la formula tecnica di base, mantenendo un target orientato alla mobilità urbana e interurbana.

Le novità si concentrano piuttosto nell’abitacolo. Lo schermo centrale cresce a 15,6 pollici, spariscono i tasti fisici sotto il display, il comando rotante del cambio lascia spazio a un selettore a colonna e debutta una piastra di ricarica wireless da 50 W.

Cuore del sistema infotainment è MG-Oppo, basato su Snapdragon 8155, un hardware oggi tra i più diffusi nei modelli cinesi (e sempre più presente nelle auto destinate al mercato europeo).

Una tecnologia che interessa

La gamma MG4, venduta in Cina con prezzi tra 68.800 e 102.800 yuan, ha registrato 11.480 unità a ottobre, confermando il buon momento commerciale del modello.

Per il mercato europeo – Italia inclusa – la presenza di una versione semi-solid-state rappresenta un segnale significativo: MG sta sperimentando soluzioni avanzate che in futuro potrebbero arrivare anche nei modelli destinati all’UE, dove la corsa alla sicurezza termica e alla riduzione dei costi delle batterie è diventata un fattore strategico.

Se MG sceglierà di portare la Anxin Edition o una sua evoluzione nel nostro mercato, potrebbe arrivare un nuovo punto di riferimento nel rapporto prezzo/tecnologia, soprattutto nel segmento delle compatte elettriche, dove la concorrenza si sta intensificando.