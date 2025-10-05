MG ZS EV Luxury del 2022







Immatricolazione : 07/2022

: 07/2022 km percorsi: 34.500

34.500 Stato batteria : n.d.

: n.d. Località : Milano

: Milano Prezzo: 20.000 euro

MG ZS EV Luxury: batteria 72 hWh, km 34.500

A mettere in vendita la sua MG ZS EV Luxury del luglio 2022 è Fabrizio, un lettore di Milano. L’auto, con batteria da 72 kWh, ha percorso 34.500 km. Il venditore assicura che “è in ottime condizioni, gommata nuova nella parte anteriore“. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro, per contatti ci si può rivolgere direttamente al proprietario all’indirizzo mail barrett1@hotmail.it

Ford Mustang Mach E del 2022

“Vendo bellissima Ford Mustang Mach E SR rossa con allestimento Tech +. In ottime condizioni, con 69.000 km. In ottimo stato, interni in pelle, sedili volante riscaldati , display da 15″, baule elettrico hand free, gomme al 70%, fari a LED “. Il prezzo richiesto è di 25.900 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lzatta78@gmail.com

Nissan Ariya 87 kWh del 2024

“Per cambio modello, vendo Nissan Ariya e4orce di colore grigio, dotata di caricatore di bordo da 22 kW. Autonomia 500 km, impianto Bose, sedili in pelle e Alcantara, tetto panoramico apribile. Dotata di gomme estive ed invernali. Veicolo coperto da garanzia ufficiale, soli 17.100 km percorsi, prezzo45.000 euro trattabili. No perditempo, solo interessati“. Per contatti potete telefonare al 3514096259.oppure scrivere all’indirizzo mail salseiro.p@libero.it