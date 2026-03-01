





Anno: 2022

Km percorsi: 98 mila

Stato Batteria: 95%

Città: Udine

Prezzo: 13 mila euro

MG ZS EV del 2022 con 98 mila km e batteria 95%



Claudio, il lettore di Udine che mette in vendita la sua MG ZS EV, ci ha inviato una breve descrizione: “Auto in stato perfetto. Sempre posta in ricovero durante la notte. Carica della batteria sempre effettuata con colonnina in casa a bassa potenza. Tragitto sempre casa-lavoro”. I km percorsi sono 98 mila, la batteria ha ancora il 95% di capacità residua. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail claudio.morittu@gmail.com

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte / Audi e-tron del 2020 con 69.500 km

Testo Annuncio: “Auto come nuova, autonomia 350 km , km 69.500 tutti tagliandati Audi (ultimo tagliando giugno 2025, prossimo in giugno 2027 o a 90 mila km). Usata da ultra60enne. Garanzia Audi Prima Scelta Plus fino a luglio 2026 o 100 mila km. Batterie in garanzia fino a novembre 2028, ancora perfette.4 pneumatici invernali da 21 nuovi. Pacchetto Look Nero Plus. Sedili elettrici con memoria. Allestimento S Line interno-esterno. Tetto apribile, vetri post. oscurati. Virtual cockpit. Volante in pelle con bilancieri neri. Cerchi Sprt da 21. Navigatore MMI Plus Touch. Telecamera ant. e post. Clima 4 zone. Specchietti retrovisori con telecamera. Interni pelle extra Vallona. Impianto audio BANG & OLUFSEN e altri accessori. Valore a nuovo oltre 110 mila euro. No permute o offerte strane“. Prezzo richiesto: 36.900 euro. Per contatti:mauro.nube@libero.it

Audi Q4 Sportback 45 del 2022 con 34 mila km

“Vendo Audi Q4 Sportback 45 e‑tron quattro, in condizioni pari al nuovo, con soli 34.000 km. Nessun difetto estetico o meccanico. L’auto è stata acquistata presso un Centro Audi – Audi Prima Scelta Plus a settembre 2024, sempre mantenuta con cura maniacale. Nessun incidente, graffio, o riparazione. Doppia garanzia: 4 anni su motori e batteria, 2 di garanzia casa madre Audi Plus (necessaria voltura su nuovo proprietario a mio carico). Versione con trazione integrale “QUATTRO”. Utilizzata solo per tragitti extraurbani, mai stressata. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. In regalo due treni completi di pneumatici del valore di €3.000: estivi nuovi, invernali nuovi. Km certificati. Tagliandi regolari. Sempre in garage“. Prezzo 41.900 euro. Contatti: mattia.turiani@gmail.com

Le ultime offerte / Citroen e-C3 del 2025 con 9 mila km

Testo Annuncio: “Cedo leasing sociale Stellantis da privato cittadino con diritto di riscatto (leasing sociale)X Citroen E-C3 Allestimento MAX (il più completo). Batteria 44kWh, colore Blu Montecarlo come da foto. Km attuali9.000 (attualmente in uso, faccio circa 200km a settimana). Condizioni pari al nuovo. Fine leasing 03/2028. Rata 91€ mensile. Riscatto se si decide di tenere l’auto: 12.200€ (costi IVA inclusa). Km inclusi nel leasing 30.000 (10.000 all’annopraticamente). Oppure potete anche decidere di restituirla a fine leasing, senza pagare il riscatto ovviamente. Ottima occasione di prendere un’auto praticamente nuova come se aveste avuto gli incentivi per le auto elettriche. O potete sempre scegliere di restituirla senza penali a fine leasing. Per cedere il leasing è necessario non essere cattivi pagatori ed avere un contratto di lavoro stabile. Stellantis prima di accettare il subentro fa ovviamente dei controlli sul merito creditizio del nuovo intestatario. Tempi per il cambio intestatario leasing: circa 3/4 settimane). Cifra che chiedo per cedere il leasing: 2.250€.Per contatti: marcoroseo87@gmail.com (Bergamo).