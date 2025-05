Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 03/2021

– km: 51.566

– Stato Batteria: 94%

– Località: Trento o Pavia

– Prezzo: 18.000 euro

MG ZS del 2021 con 51 mila km vendesi. La propone Giulia, reperibile a Trento o Pavia. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco il messaggio di Giulia: “Vorrei chiedervi di inserire il mio annuncio di vendita della mia auto elettrica. Modello: Mg Zs Ev. Immatricolazione: Marzo 2021 Allestimento: Excite. Batteria alta tensione (kWh): 44,5 (utilizzabili 42,5). SOH batteria alta tensione: 94% (controllo ultimo tagliando). SOH batteria servizi: 100% (controllo ultimo tagliando).

Ultimo tagliando: gennaio 2025. Revisione: marzo 2025. Km attuali: 51566. L’auto è in ottime condizioni. Carrozzeria perfetta, interni perfetti (si vende pulita e sanificata professionalmente); mai incidentata e unica proprietaria non fumatrice. Due treni di gomme (Invernali – Hankook I*winter – Estive Michelin). Kit gonfiaggio ruote + ruota di scorta (NO RUOTINO).

Tettuccio panoramico elettrico con tendina oscurante; cerchi in lega. Possibilità di impostare la climatizzazione con precisione (in gradi centigradi e non in “intensità”). Prezzo richiesto 18.000 euro (trattabile) – Zona Trento o Pavia“. Per contatti potete scrivere direttamente alla proprietaria alla mail g.fave.87@gmail.com