MG Marvel R Luxury del 2023







Anno: 06/2023

Km percorsi: 27 mila

Stato Batteria: n.d.

Città: Reggio Emilia

Prezzo: 24.000 euro

MG Marvel R Luxury con 27 mila km

“Vendo splendida MG Marvel R Luxury (top di gamma) del Giugno 2023, con soli 27.000 km. In condizioni impeccabili, fornisco con gomme praticamente nuove invernali e estive. Gode della garanzia ufficiale MG fino al 2030, vantaggio enorme per chi cerca un usato elettrico senza pensieri. È dotata di Pompa di Calore (fondamentale per preservare l’autonomia in inverno) e sistema di ricarica rapida. 90KW. Interni da Prima Classe, con sedili Premium in pelle, regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati (rinfrescati) per il massimo comfort in ogni stagione. Audio Immersivo: Sistema audio surround firmato Arkamys. Ambient Lighting: Illuminazione interna a LED personalizzabile. Tetto Panoramico apribile. ADAS Livello 2): Grazie al pacchetto MG Pilot, l’auto offre una guida assistita di livello 2 avanzata, Cruise Control Adattivo, mantenimento attivo della corsia,frenata d’emergenza automatica, monitoraggio angolo cieco e telecamere a 360°. Pari al nuovo, nessun graffio, pneumatici in ottimo stato , i cerchi hanno qualche segno da parcheggio“. Prezzo: 24 mila euro. Contatti: ambroandroid@gmail.com

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte / MG Luxury del 2025 con 11 mila km

Per esigenze familiari vendesi MG4 Luxury 2025, con batteria da 64 kWh e circa 435–450 km di autonomia WLTP. Motore da 204 CV, coppia 250 Nm, dotazioni comfort/sicurezza complete. .​ Ricarica AC fino a 11 kW trifase, ricarica rapida DC fino a 135 kW (10–80% in poco più di 30 minuti). Fari full LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera a 360°. Sedili anteriori riscaldati, sedile guida a regolazione elettrica, volante in pelle riscaldato.​ Pompa di calore per climatizzazione più efficiente, climatizzatore automatico. Schermo centrale da 10,25″ con Android Auto e Apple CarPlay, quadro strumenti da 7”. Cruise control adattivo, mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali, vari ADAS di serie. MG copre i veicoli per 84 mesi o 150.000 km. La garanzia copre tutti i componenti, compreso il pacco batteria. ESENTE BOLLO fino a giugno 2030 (Veneto). Prezzo trattabile 23.500 euro. Contatti: filippo.casarotto@live.it