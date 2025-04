Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 09-2022

– km: 38.500

– Stato Batteria: n.d.

– Località: L’Aquila

– Prezzo: 24.500 euro

MG Marvel R del settembre 2022 vendesi. La propone Roberto, un lettore aquilano. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

MG Marvel R del 2022 con 38.500 km a 24.500 euro

Roberto ci ha inviato una lunga descrizione della sua auto, ne riproduciamo una parte: “Camera 360°. Alzacristalli elettrici. Bracciolo. Chiusura centralizzata senza chiave. Climatizzatore automatico, 2 zone. Hill Holder. Interni in pelle. Park distance control. Portellone posteriore elettrico. Regolazione elettrica sedili. Sedile passeggero ribaltabile. Sedile posteriore sdoppiato. Sedili riscaldati. Sedili ventilati. Sensore di luminositàì. Sensore di pioggia. Sensori di parcheggio assistito anteriori e posteriori. Sistema di navigazione. Specchietti laterali elettrici. Start/Stop Automatico. Supporto lombare. Telecamera per parcheggio assistito. Tetto panoramico. Tettuccio apribile. Vetri oscurati. Volante in pelle. Volante multifunzione. Intrattenimento / Media. Android Auto. Apple CarPlay. Autoradio digitale. Bluetooth. Carica per smartphone a induzione…“. Per contatti potete scrivere al venditore alla mail dottorhousedelpc@gmail.com





Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model S, e-208, 500e, e-Up ID.3,, Kia EV6, Zoe…

Ford Mustng Mach E – Anno: 07-2022 – km: 39 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Alessandria – Prezzo: 29.000 euro

BMW i4 eDrive 40 – Anno: 03-2022 – km: 48 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Reggio Emilia – Prezzo: 37.900 euro

Renault Zoe del 2020 – – Anno: 08-2020 – km: 52 mila – Stato Batteria:n.d. – Località: Alessandria – Prezzo:15.500 euro.

Volkswagen ID.3 del 2023 – Anno: 08-2023 – km: 30.946 – Stato Batteria:n.d. –Località: prov. di Pisa – Prezzo:25.500 euro

Fiat 500e 3+1 Icon – – Anno: 08-2021 – km: 62 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Aosta – Prezzo: 15.000 euro

Tesla Model 3 AWD 2023 – Anno: 11-2023 – km: 16 mila – Stato Batteria: n.d.

– Località: Lecce – Prezzo: 40.900 euro

Volkswagen ID.3 del 2024 – Anno: 01-2024 – km: 9.775 – Stato Batteria: n.d. – Località: Livorno – Prezzo: 31.500 euro

Opel Corsa-e del 2021 – Anno: 01-2021 – km: 47 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Aosta – Prezzo: 13.500 euro

Opel Mokka-e del 2023 – Anno: 05-2023 – km: 15.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Cagliari – Prezzo : 20.000 euro