MG in Spagna per la sua prima fabbrica europea. Ma la sicurezza?







MG in Spagna con la sua prima fabbrica europea. Il marchio controllato dal gruppo cinese SAIC Motor investirà 200 milioni di euro a Ferrol, in Galizia, per uno stabilimento con una capacità prevista di 120.000 veicoli l’anno. L’avvio della produzione è previsto entro la fine del 2028. Il via libera, scrive El País, arriva nonostante le perplessità sollevate dalla Difesa spagnola e dai servizi di intelligence per la vicinanza dello stabilimento a importanti infrastrutture militari.

Un problema inatteso: la sicurezza della vicina base navale

MG è uno dei marchi cinesi maggiormente presenti sul mercato europeo e ha costruito una parte importante della propria crescita proprio grazie a prezzi competitivi. La produzione locale permetterebbe a SAIC di cambiare radicalmente la struttura dei costi e di rendere più stabile la presenza del marchio nel continente, indipendentemente dall’evoluzione della politica commerciale di Bruxelles.

Il progetto prevede l’avvio dei lavori nel 2027 e una capacità iniziale destinata ad arrivare a 120.000 automobili l’anno. La prima fase dovrebbe creare circa 1.000 posti di lavoro diretti, mentre l’intero progetto potrebbe arrivare a coinvolgere circa 2.300 occupati considerando l’indotto e le attività collegate.

La posizione scelta da SAIC ha però aperto un fronte completamente diverso da quello economico. Il futuro impianto si trova infatti a circa 5 chilometri dall’arsenale navale di Ferrol e dagli stabilimenti di Navantia, dove vengono costruite e mantenute navi militari spagnole.

La vicinanza ha suscitato preoccupazioni all’interno del Ministero della Difesa e del CNI, i servizi di intelligence spagnoli, soprattutto per il possibile rischio di spionaggio industriale e militare. Il tema è particolarmente delicato perché SAIC è un grande gruppo automobilistico cinese controllato dallo Stato.

Le autorità spagnole hanno comunque deciso di non bloccare l’investimento. Secondo le informazioni più recenti, la Difesa ha comunicato alla Xunta de Galicia di non avere obiezioni alla realizzazione dello stabilimento.

La partita europea di MG passa dalla produzione locale

Per MG il progetto assume un’importanza particolare anche guardando al mercato europeo dell’auto elettrica. La casa ha superato i 300.000 veicoli venduti in Europa nel 2025, raggiungendo dimensioni che rendono sempre più logica una produzione continentale.

La fabbrica spagnola si inserisce inoltre in una tendenza ormai evidente: la Spagna sta diventando uno dei principali poli europei per la produzione cinese di automobili. Chery ha già scelto l’area di Barcellona, mentre Leapmotor utilizza lo stabilimento Stellantis di Saragozza per la produzione di alcuni modelli. MG sarebbe però il primo grande costruttore cinese a realizzare in Spagna un impianto completamente nuovo. Anche BYD potrebbe fare altrettanto, duplicando in Spagna quello che ha già fatto in Ungheria. E l’Italia resta ai margini.

La vera partita, sottolinea Reuters non riguarda soltanto una nuova fabbrica in Galizia. È un altro segnale di come i costruttori cinesi stiano passando dalla semplice esportazione di auto elettriche alla localizzazione industriale direttamente dentro il mercato europeo.